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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Монпелье
Нант - Монпелье: обзор матча 06 марта 2022
Нант
06.03.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 27 тур
2 : 0
Завершен
Монпелье
69'
Р. Коло Муани
90+3'
В. Геббельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Монпелье
ГОЛ! 2:0!
В. Геббельс
Пас отдал
О. Букари
90'
+3
Замена
В. Геббельс
️️️️
Р. Коло Муани
90'
+1
Замена
Ш. Траоре
️️️️
М. Саймон
90'
+1
89'
Замена
Б. Макуана
️️️️
Тулер
Замена
Д. Аппиа
️️️️
С. Корчиа
82'
Замена
С. Мутуссами
️️️️
Л. Бляс
82'
81'
Замена
Л. Леруа
️️️️
Ж. Шотар
79'
Желтая карточка
М. Ристич
76'
Замена
В. Жермен
️️️️
Ф. Мойе
75'
Замена
М. Ристич
️️️️
А. Ойонго
ГОЛ! 1:0!
Р. Коло Муани
Пас отдал
Л. Бляс
69'
Замена
О. Букари
️️️️
Р. Перейра де Са
62'
Желтая карточка
Ж. Кастеллетто
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
10
Роли Перейра де Са
АП
10
Людовик Бляс
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
3
Максим Эстеве
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
11
Мохамед Ачи
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
15
Габриэль Барес
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
3-3-3-1
40
Лафон
5
Жиротто
5
Паллуа
21
Кастеллетто
26
Мерлен
4
Чиривелья
14
Корчиа
27
Саймон
10
Бляс
10
Перейра де Са
9
Муани
4-1-3-1-1
1
Омлин
10
Самбья
31
Коцца
3
Тулер
8
Ойонго
13
Шотар
4
Ферри
10
Саванье
3
Эстеве
91
Мойе
11
Ваи
27
Саймон
22
Траоре
22
Траоре
27
Саймон
14
Корчиа
8
Аппиа
8
Аппиа
14
Корчиа
10
Бляс
8
Мутуссами
8
Мутуссами
10
Бляс
9
Муани
69
Геббельс
69
Геббельс
9
Муани
10
Перейра де Са
14
Букари
14
Букари
10
Перейра де Са
8
Ойонго
23
Ристич
23
Ристич
8
Ойонго
13
Шотар
27
Леруа
27
Леруа
13
Шотар
91
Мойе
98
Жермен
98
Жермен
91
Мойе
3
Тулер
2
Макуана
2
Макуана
3
Тулер
Остались в запасе
Нант
Монпелье
1
Денис Петрич
ВР
25
Вилан Сиприен
ЦП
11
Мохамед Ачи
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
16
Димитри Берто
ВР
90
Энцо Чато
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
15
Габриэль Барес
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
25
Вилан Сиприен
ЦП
11
Мохамед Ачи
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
90
Энцо Чато
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
15
Габриэль Барес
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Нант - Монпелье
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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