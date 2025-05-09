10 мая на «Стад Моссон» состоится матч 33-го тура Лиги 1, где «Монпелье» встретится с лидером чемпионата – «ПСЖ». Обе команды решают разные задачи: хозяева борются за выживание, а гости уверенно удерживают первое место, несмотря на небольшой спад в последних турах. Ожидается противостояние с доминированием «ПСЖ», но с учетом мотивации «Монпелье» возможны сюрпризы.
«Монпелье»
Сезон для «Монпелье» складывается крайне неудачно: после 32 туров команда с 16 очками занимает предпоследнее место. Последняя игра завершилась поражением от «Бреста» (0:1), и команда продлила серию без побед до 12 матчей подряд. Лучший бомбардир – Модибо Саньян, имеющий всего 2 гола в 26 матчах, что подчеркивает слабость атаки. За последние 5 игр «Монпелье» забил лишь один мяч и пропустил 10, показывая значительные проблемы в защите и атаке.
«ПСЖ»
«ПСЖ» возглавляет таблицу с 78 очками и имеет в активе больше всего побед и голов в лиге. Команда недавно прошла «Арсенал» в Лиге чемпионов, но в Лиге 1 потеряла очки в последних 3 матчах. Усман Дембеле остается главным ударной силой с 33 мячами в сезоне. Парижане стабильно забивают – 16 матчей подряд, но пропускают в 4 последних играх. Несмотря на это, атакующий потенциал команды остается высоким, особенно против слабых соперников.
Факты о командах:
«Монпелье»
- Не выигрывает в 12 последних матчах.
- Пропускает в 9 из 10 последних матчей.
- В среднем забивает 0.20 гола за игру (5 последних матчей).
- В среднем пропускает 2.00 гола за игру.
«ПСЖ»
- Не проигрывает в 7 из 8 последних выездных матчей.
- Забивает в 16 последних матчах.
- В среднем забивает 1.20 гола за игру (5 последних матчей).
- В среднем пропускает 1.40 гола за игру.
Прогноз на матч «Монпелье» – «ПСЖ»
С учетом слабой атаки «Монпелье» и доминирующего потенциала «ПСЖ» матч, скорее всего, пройдет под диктовку гостей. Парижане обязаны прервать серию неудач в чемпионате и уверенно победить. «Монпелье» практически не создает угроз, поэтому ставка на сухую победу гостей выглядит логичной.
Прогноз на точный счет: 0:2 в пользу «ПСЖ».
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 0:2 в пользу «ПСЖ» – коэффициент 5.50
- Победа «ПСЖ» с форой (-1.5) – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70
- Индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 1.5 – коэффициент 1.60