Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025

09 мая 2025 10:24
Монпелье - ПСЖ
10 мая 2025, суббота 22:00 | Франция. Лига 1, 33 тур
Перейти в онлайн матча
5.5
Точный счет 0:2 в пользу «ПСЖ»
Сделать ставку

10 мая на «Стад Моссон» состоится матч 33-го тура Лиги 1, где «Монпелье» встретится с лидером чемпионата – «ПСЖ». Обе команды решают разные задачи: хозяева борются за выживание, а гости уверенно удерживают первое место, несмотря на небольшой спад в последних турах. Ожидается противостояние с доминированием «ПСЖ», но с учетом мотивации «Монпелье» возможны сюрпризы.

«Монпелье»

Сезон для «Монпелье» складывается крайне неудачно: после 32 туров команда с 16 очками занимает предпоследнее место. Последняя игра завершилась поражением от «Бреста» (0:1), и команда продлила серию без побед до 12 матчей подряд. Лучший бомбардир – Модибо Саньян, имеющий всего 2 гола в 26 матчах, что подчеркивает слабость атаки. За последние 5 игр «Монпелье» забил лишь один мяч и пропустил 10, показывая значительные проблемы в защите и атаке.

«ПСЖ»

«ПСЖ» возглавляет таблицу с 78 очками и имеет в активе больше всего побед и голов в лиге. Команда недавно прошла «Арсенал» в Лиге чемпионов, но в Лиге 1 потеряла очки в последних 3 матчах. Усман Дембеле остается главным ударной силой с 33 мячами в сезоне. Парижане стабильно забивают – 16 матчей подряд, но пропускают в 4 последних играх. Несмотря на это, атакующий потенциал команды остается высоким, особенно против слабых соперников.

Факты о командах:

«Монпелье»

  • Не выигрывает в 12 последних матчах.
  • Пропускает в 9 из 10 последних матчей.
  • В среднем забивает 0.20 гола за игру (5 последних матчей).
  • В среднем пропускает 2.00 гола за игру.

«ПСЖ»

  • Не проигрывает в 7 из 8 последних выездных матчей.
  • Забивает в 16 последних матчах.
  • В среднем забивает 1.20 гола за игру (5 последних матчей).
  • В среднем пропускает 1.40 гола за игру.

Личные встречи
14% (5)
28% (10)
58% (21)
32
Забитых мячей
87
0.89
В среднем за матч
2.42
3:1
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч:  2:6
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 33 тур
Монпелье
1 : 4
10.05.2025
ПСЖ
Франция. Лига 1, 2 тур
ПСЖ
6 : 0
23.08.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 26 тур
Монпелье
2 : 6
17.03.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
ПСЖ
3 : 0
03.11.2023
Монпелье
Франция. Лига 1, 21 тур
Монпелье
1 : 3
01.02.2023
ПСЖ
Франция. Лига 1, 2 тур
ПСЖ
5 : 2
13.08.2022
Монпелье
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
0 : 4
14.05.2022
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
25.09.2021
Монпелье
Франция. Кубок, 1/2 финала
Монпелье
2 : 2
12.05.2021
ПСЖ
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
4 : 0
22.01.2021
Монпелье
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
1 : 3
05.12.2020
ПСЖ
Франция. Лига 1, 22 тур
ПСЖ
5 : 0
01.02.2020
Монпелье
Франция. Лига 1, 17 тур
Монпелье
1 : 3
07.12.2019
ПСЖ
Франция. Лига 1, 34 тур
Монпелье
3 : 2
30.04.2019
ПСЖ
Франция. Лига 1, 17 тур
ПСЖ
5 : 1
20.02.2019
Монпелье
Франция. Лига 1, 23 тур
ПСЖ
4 : 0
27.01.2018
Монпелье
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
0 : 0
23.09.2017
ПСЖ
Франция. Лига 1, 34 тур
ПСЖ
2 : 0
22.04.2017
Монпелье
Франция. Лига 1, 16 тур
Монпелье
3 : 0
03.12.2016
ПСЖ
Франция. Лига 1, 29 тур
ПСЖ
0 : 0
05.03.2016
Монпелье
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
0 : 1
21.08.2015
ПСЖ
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
1 : 2
16.05.2015
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/32 финала
Монпелье
0 : 3
05.01.2015
ПСЖ
Франция. Лига 1, 19 тур
ПСЖ
0 : 0
20.12.2014
Монпелье
Франция. Лига 1, 38 тур
ПСЖ
4 : 0
17.05.2014
Монпелье
Франция. Кубок, 1/16 финала
ПСЖ
1 : 2
22.01.2014
Монпелье
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
1 : 1
09.08.2013
ПСЖ
Франция. Лига 1, 30 тур
ПСЖ
1 : 0
29.03.2013
Монпелье
Франция. Лига 1, 12 тур
Монпелье
1 : 1
11.11.2012
ПСЖ
Франция. Лига 1, 24 тур
ПСЖ
2 : 2
19.02.2012
Монпелье
Франция. Лига 1, 8 тур
Монпелье
0 : 3
24.09.2011
ПСЖ
Франция. Лига 1, 27 тур
ПСЖ
2 : 2
13.03.2011
Монпелье
Франция. Кубок лиги, 1/2 финала
Монпелье
1 : 0
18.01.2011
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Монпелье
1 : 1
31.10.2010
ПСЖ
Франция. Лига 1, 38 тур
ПСЖ
1 : 3
15.05.2010
Монпелье
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
1 : 1
08.08.2009
ПСЖ
Показать все

Прогноз на матч «Монпелье» – «ПСЖ»

С учетом слабой атаки «Монпелье» и доминирующего потенциала «ПСЖ» матч, скорее всего, пройдет под диктовку гостей. Парижане обязаны прервать серию неудач в чемпионате и уверенно победить. «Монпелье» практически не создает угроз, поэтому ставка на сухую победу гостей выглядит логичной.

Прогноз на точный счет: 0:2 в пользу «ПСЖ».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 0:2 в пользу «ПСЖ» – коэффициент 5.50
  • Победа «ПСЖ» с форой (-1.5) – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 1.5 – коэффициент 1.60

5.5
Точный счет 0:2 в пользу «ПСЖ»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 ПСЖ Монпелье
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Ботафого»
Матч завершен
2 : 2
9.0
США. МЛС, 18 тур
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
Точный счёт 2:1 в пользу «Ванкувер Уайткэпс»
Матч завершен
3 : 2
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро - Флуминенсе
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 0
6.0
Бразилия. Серия А, 8 тур
Палмейрас - Сан-Паулу
Точный счёт 1:0 в пользу «Палмейрас»
Матч завершен
1 : 2
6.5
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта - Порту
Точный счет 1:2 в пользу Порту
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 