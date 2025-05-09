10 мая на «Стад Моссон» состоится матч 33-го тура Лиги 1, где «Монпелье» встретится с лидером чемпионата – «ПСЖ». Обе команды решают разные задачи: хозяева борются за выживание, а гости уверенно удерживают первое место, несмотря на небольшой спад в последних турах. Ожидается противостояние с доминированием «ПСЖ», но с учетом мотивации «Монпелье» возможны сюрпризы.

«Монпелье»

Сезон для «Монпелье» складывается крайне неудачно: после 32 туров команда с 16 очками занимает предпоследнее место. Последняя игра завершилась поражением от «Бреста» (0:1), и команда продлила серию без побед до 12 матчей подряд. Лучший бомбардир – Модибо Саньян, имеющий всего 2 гола в 26 матчах, что подчеркивает слабость атаки. За последние 5 игр «Монпелье» забил лишь один мяч и пропустил 10, показывая значительные проблемы в защите и атаке.

«ПСЖ»

«ПСЖ» возглавляет таблицу с 78 очками и имеет в активе больше всего побед и голов в лиге. Команда недавно прошла «Арсенал» в Лиге чемпионов, но в Лиге 1 потеряла очки в последних 3 матчах. Усман Дембеле остается главным ударной силой с 33 мячами в сезоне. Парижане стабильно забивают – 16 матчей подряд, но пропускают в 4 последних играх. Несмотря на это, атакующий потенциал команды остается высоким, особенно против слабых соперников.

Факты о командах:

«Монпелье»

Не выигрывает в 12 последних матчах.

Пропускает в 9 из 10 последних матчей.

В среднем забивает 0.20 гола за игру (5 последних матчей).

В среднем пропускает 2.00 гола за игру.

«ПСЖ»

Не проигрывает в 7 из 8 последних выездных матчей.

Забивает в 16 последних матчах.

В среднем забивает 1.20 гола за игру (5 последних матчей).

В среднем пропускает 1.40 гола за игру.

Личные встречи 14% (5) 28% (10) 58% (21) 32 Забитых мячей 87 0.89 В среднем за матч 2.42 3:1 Крупнейшая победа 6:2 Самый результативный матч: 2:6 Самая крупная ничья: 2:2 Франция. Лига 1, 33 тур Монпелье 1 : 4 ПСЖ Франция. Лига 1, 2 тур ПСЖ 6 : 0 Монпелье Франция. Лига 1, 26 тур Монпелье 2 : 6 ПСЖ Франция. Лига 1, 11 тур ПСЖ 3 : 0 Монпелье Франция. Лига 1, 21 тур Монпелье 1 : 3 ПСЖ Франция. Лига 1, 2 тур ПСЖ 5 : 2 Монпелье Франция. Лига 1, 37 тур Монпелье 0 : 4 ПСЖ Франция. Лига 1, 8 тур ПСЖ 2 : 0 Монпелье Франция. Кубок, 1/2 финала Монпелье 2 : 2 ПСЖ Франция. Лига 1, 21 тур ПСЖ 4 : 0 Монпелье Франция. Лига 1, 13 тур Монпелье 1 : 3 ПСЖ Франция. Лига 1, 22 тур ПСЖ 5 : 0 Монпелье Франция. Лига 1, 17 тур Монпелье 1 : 3 ПСЖ Франция. Лига 1, 34 тур Монпелье 3 : 2 ПСЖ Франция. Лига 1, 17 тур ПСЖ 5 : 1 Монпелье Франция. Лига 1, 23 тур ПСЖ 4 : 0 Монпелье Франция. Лига 1, 7 тур Монпелье 0 : 0 ПСЖ Франция. Лига 1, 34 тур ПСЖ 2 : 0 Монпелье Франция. Лига 1, 16 тур Монпелье 3 : 0 ПСЖ Франция. Лига 1, 29 тур ПСЖ 0 : 0 Монпелье Франция. Лига 1, 3 тур Монпелье 0 : 1 ПСЖ Франция. Лига 1, 37 тур Монпелье 1 : 2 ПСЖ Франция. Кубок, 1/32 финала Монпелье 0 : 3 ПСЖ Франция. Лига 1, 19 тур ПСЖ 0 : 0 Монпелье Франция. Лига 1, 38 тур ПСЖ 4 : 0 Монпелье Франция. Кубок, 1/16 финала ПСЖ 1 : 2 Монпелье Франция. Лига 1, 1 тур Монпелье 1 : 1 ПСЖ Франция. Лига 1, 30 тур ПСЖ 1 : 0 Монпелье Франция. Лига 1, 12 тур Монпелье 1 : 1 ПСЖ Франция. Лига 1, 24 тур ПСЖ 2 : 2 Монпелье Франция. Лига 1, 8 тур Монпелье 0 : 3 ПСЖ Франция. Лига 1, 27 тур ПСЖ 2 : 2 Монпелье Франция. Кубок лиги, 1/2 финала Монпелье 1 : 0 ПСЖ Франция. Лига 1, 11 тур Монпелье 1 : 1 ПСЖ Франция. Лига 1, 38 тур ПСЖ 1 : 3 Монпелье Франция. Лига 1, 1 тур Монпелье 1 : 1 ПСЖ

Прогноз на матч «Монпелье» – «ПСЖ»

С учетом слабой атаки «Монпелье» и доминирующего потенциала «ПСЖ» матч, скорее всего, пройдет под диктовку гостей. Парижане обязаны прервать серию неудач в чемпионате и уверенно победить. «Монпелье» практически не создает угроз, поэтому ставка на сухую победу гостей выглядит логичной.

Прогноз на точный счет: 0:2 в пользу «ПСЖ».

Рекомендованные ставки: