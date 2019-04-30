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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - ПСЖ
Монпелье - ПСЖ: обзор матча 30 апреля 2019
Монпелье
30.04.2019, вторник, 20:00
Франция. Лига 1, 34 тур
3 : 2
Завершен
ПСЖ
21'
П. Кимпембе (АГ)
80'
А. Делор
85'
С. Камара
12'
А. Ойонго (АГ)
62'
А. Ди Мария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - ПСЖ
90'
Желтая карточка
Л. Курзава
ГОЛ! 3:2!
С. Камара
Пас отдал
Э. Скири
85'
ГОЛ! 2:2!
А. Делор
Пас отдал
Ф. Мойе
80'
76'
Желтая карточка
К. Дагба
Желтая карточка
Д. Ле Таллек
72'
62'
ГОЛ! 1:2!
А. Ди Мария
Пас отдал
Маркиньос
Желтая карточка
Э. Скири
56'
40'
Желтая карточка
Х. Бернат
29'
Желтая карточка
П. Кимпембе
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
П. Кимпембе
21'
12'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Ойонго
Пас отдал
Х. Бернат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
6
Эйе Скири
ОП
91
Флоран Мойе
АП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
3-4-1-2
23
Леком
3
Мендеш
3
Конгре
4
Хилтон
8
Ойонго
6
Ле Таллек
6
Скири
43
Суарес
91
Мойе
9
Лаборд
9
Делор
3-3-3-1
1
Буффон
2
Дагба
5
Маркиньос
3
Кимпембе
10
Алвес
5
Паредес
24
Бернат
11
Ди Мария
7
Дракслер
10
Неймар
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
Монпелье
ПСЖ
6
Поль Ласн
ОП
10
Жуниор Самбья
ПЗ
23
Михайло Ристич
ЛЗ
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
6
Поль Ласн
ОП
10
Жуниор Самбья
ПЗ
23
Михайло Ристич
ЛЗ
16
Димитри Берто
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Монпелье - ПСЖ
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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