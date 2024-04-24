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Дамьен Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
Завершил карьеру
14 октября 1990 (35)
#6 | Полузащитник
185 см | 75 кг
Франция
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Публикации
Экс-хавбек «Боруссии» Д, «Мордовии» и «Торпедо» стал советником Медведева в «Зените»
2024.04.24 13:28
5
Ле Таллек нашел новый клуб после ухода из «Торпедо»
2023.01.30 12:33
«Торпедо» объявило об уходе двух игроков
2023.01.14 08:20
1
Ле Таллек близок к уходу из «Торпедо» после четырех месяцев в клубе
2023.01.05 11:30
Ле Таллек рассказал, как Талалаев изменил «Торпедо»
2022.10.20 14:15
1
«Похоже на цирк». Ле Таллек – о матче против «Ростова»
2022.09.06 16:13
ФИФА запретила Ле Таллеку выступать за сборную России: «Я просил, но мне сказали «нет»
2022.09.06 09:49
6
Ле Таллек рассказал, было ли у него предложение от «Динамо»
2022.09.03 13:44
Ле Таллек оценил результаты «Торпедо»
2022.09.01 12:08
Ле Таллек прокомментировал свое возвращение в Россию
2022.09.01 10:00
Фото
Ле Таллек перешел в «Торпедо». У француза есть российский паспорт
2022.08.30 20:31
3
Ле Таллек проходит медосмотр для клуба РПЛ. У француза есть российский паспорт
2022.08.29 14:13
2
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
«Динамо» интересуется экс-опорником «Мордовии» Ле Таллеком
2022.08.26 17:25
1
Форвард «Монпелье» Ле Таллек лежа пнул соперника в пах и удалился. Недавно он получил гражданство РФ
2020.10.26 13:21
Ле Таллек: «Отсутствие Кабелья – серьезная потеря для «Краснодара»
2020.10.20 12:59
1
Ле Таллек: «После завершения карьеры собираюсь жить в Москве, поэтому российский паспорт был необходим»
2020.10.19 12:12
3
Жена Ле Таллека: «Несколько российских клубов проявили интерес к Дамьену, идут переговоры»
2020.10.12 21:19
3
Жена Ле Таллека: «Если мужа вызовут в сборную России, он согласится»
2020.10.12 18:27
11
Фото
Защитник «Монпелье» Ле Таллек получил российский паспорт
2020.10.09 10:15
18
Агент Ле Таллека: «Зенит»? У нас есть интерес от нескольких клубов РПЛ»
2020.08.18 13:27
7
«Динамо» интересуется хавбеком «Монпелье» Ле Таллеком
2020.05.03 19:21
1
Ле Таллек: «90% работы по получению российского паспорта сделано»
2020.04.17 18:29
8
Ле Таллек: «Буду стараться изо всех сил, чтобы заслужить доверие Черчесова»
2020.03.06 18:43
10
Юрист Зайцев: «Ле Таллек за сборную России сыграть не сможет, хотя и не был заигран за Францию»
2019.12.19 18:25
6
Колосков: «Ле Таллек? Не помню такого. Самое главное, чтобы Черчесов помнил»
2019.12.19 12:57
1
Хавбек «Монпелье» Ле Таллек хочет выступать за сборную России. В РПЛ он играл за «Мордовию»
2019.12.19 12:30
16
Be Foot: «Локомотив» и «Динамо» сделали предложение форварду Ле Таллеку
2018.06.01 22:08
7
«Спартак» интересуется экс-хавбеком «Мордовии» Ле Таллеком. Сам игрок не против вернуться в РФПЛ
2018.05.30 18:26
19
Источник: Тульский «Арсенал» намерен подписать Ле Таллека
2017.06.21 12:26
2
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