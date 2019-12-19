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  • Хавбек «Монпелье» Ле Таллек хочет выступать за сборную России. В РПЛ он играл за «Мордовию»

Хавбек «Монпелье» Ле Таллек хочет выступать за сборную России. В РПЛ он играл за «Мордовию»

19 декабря 2019, 12:30
16

Полузащитник «Монпелье» Дамьен ле Таллек заявил, что собирается получить российское гражданство и попасть в состав сборной России на Евро-2020.

«Я начал процесс получения российского гражданства несколько месяцев назад. Решил множество вопросов с документами и бумагами. Насколько мне известно, паспорт будет готов уже через несколько месяцев. У меня русская жена, мы купили дом в Москве, поэтому я очень часто здесь бываю. Кстати, у моего сына есть и российский паспорт, и французский.

Я люблю Россию, культуру, менталитет людей. Если главный тренер сборной позвонит мне после того, как я получу российский паспорт, то приму вызов. Для меня будет большой честью представлять Россию. Думаю, что ФИФА позволит мне поменять футбольное гражданство, ведь я играл только за молодежную и юношеские сборные Франции.

Когда получу паспорт, очень надеюсь, что тренер сборной России начнет следить за моими выступлениями. Сделаю все, чтобы он стал рассматривать меня как потенциального игрока национальной команды и не забывал обо мне. Верю, что все получится», – сказал Ле Таллек.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Мордовия Монпелье Россия Ле Таллек Дамьен
Комментарии (16)
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Romantic2010
1576750321
2030 год.....играет сборная России в составе играет один русский Жирков на бровке(до сих пор) и 10 легионеров
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Давид59
1576750617
Одна сторона (этот парень) уже согласна. Осталось Усатого уговорить
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bset
1576751318
Работает лимит на полную катушку. Как только ввели лимит, сразу у нас игроки в чемпионате Франции, Германии начали появляться. Вообще парень красава. Получит паспорт и можно в Россию ехать на заработки. Зарплату будет просить соответствующую из-за наличия паспорта. Как же похорошел российский футбол при Мудко.
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Etiainen
1576751743
тоже решил примазаться к русской кормушке
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Из Твери Леха
1576752967
По советам Депардье идет?) Значит скоро квартирку получит в Саранске и Грозном, и звание почетного гражданина Чечни.
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xrrrx
1576753810
понял где бабло поднять))))
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Lilipyt
1576757252
Ну в принципе у него возраст типичного русского молодого игрока, в 29 лет самый рассвет
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juvseriy
1576758006
У Депардьё скоро сосед появится)
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PUZIAKA
1576760243
Данный товарищ не сможет сыграть за сборную еще года 4 тупо по законам. Он не имеет русских родственников, а в России отыграл всего сезон, а надо, если не ошибаюсь, 5.
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nemolod
1576823370
Для грядущего ЕВРО он не нужен,а к ЧМ-2022 сборную вообще могут не допустить из-за санкций WADA - если уж брать иностранца в сборную,то молодого способного и техничного не старше 23 лет!
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