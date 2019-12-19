Хавбек «Монпелье» Ле Таллек хочет выступать за сборную России. В РПЛ он играл за «Мордовию»

Полузащитник «Монпелье» Дамьен ле Таллек заявил, что собирается получить российское гражданство и попасть в состав сборной России на Евро-2020.

«Я начал процесс получения российского гражданства несколько месяцев назад. Решил множество вопросов с документами и бумагами. Насколько мне известно, паспорт будет готов уже через несколько месяцев. У меня русская жена, мы купили дом в Москве, поэтому я очень часто здесь бываю. Кстати, у моего сына есть и российский паспорт, и французский.

Я люблю Россию, культуру, менталитет людей. Если главный тренер сборной позвонит мне после того, как я получу российский паспорт, то приму вызов. Для меня будет большой честью представлять Россию. Думаю, что ФИФА позволит мне поменять футбольное гражданство, ведь я играл только за молодежную и юношеские сборные Франции.

Когда получу паспорт, очень надеюсь, что тренер сборной России начнет следить за моими выступлениями. Сделаю все, чтобы он стал рассматривать меня как потенциального игрока национальной команды и не забывал обо мне. Верю, что все получится», – сказал Ле Таллек.