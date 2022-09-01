Ле Таллек оценил результаты «Торпедо»

Новичок «Торпедо» Дамьен Ле Таллек высказался об игре команды в этом сезоне.

«Не могу сказать, что «Торпедо» выглядит слабо и плохо. Мы должны понимать, что команда только вышла в Премьер-лигу из второго дивизиона. Нужно время», – заявил натурализованный француз.