Ле Таллек оценил результаты «Торпедо»

Новичок «Торпедо» Дамьен Ле Таллек высказался об игре команды в этом сезоне.
«Не могу сказать, что «Торпедо» выглядит слабо и плохо. Мы должны понимать, что команда только вышла в Премьер-лигу из второго дивизиона. Нужно время», – заявил натурализованный француз.
- «Торпедо» набрало 1 очко в 7 турах РПЛ.
- Команда делит последнее место в таблице с «Уралом».
- В Кубке России москвичи стартовали с поражения от ЦСКА (0:2).
- Ле Таллек заключил с клубом контракт до конца сезона.
Источник: «Чемпионат»