Экс-хавбек «Боруссии» Д, «Мордовии» и «Торпедо» стал советником Медведева в «Зените»

«Зенит» объявил о назначении на должность советника председателя правления сине-бело-голубых экс-полузащитника Дамьена Ле Таллека.

«Специалист сфокусируется на развитии партнерских отношений с футбольными клубами и организациями в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, а также на селекционной деятельности в этих регионах», – говорится в сообщении клуба.