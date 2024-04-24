Экс-хавбек «Боруссии» Д, «Мордовии» и «Торпедо» стал советником Медведева в «Зените»

«Зенит» объявил о назначении на должность советника председателя правления сине-бело-голубых экс-полузащитника Дамьена Ле Таллека.
«Специалист сфокусируется на развитии партнерских отношений с футбольными клубами и организациями в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, а также на селекционной деятельности в этих регионах», – говорится в сообщении клуба.
- В качестве игрока Ле Таллек выступал за «Гавр», «Ренн», «Боруссию» Д, «Говерлу», «Мордовию», «Црвену Звезду», «Монпелье», афинский АЕК, «Торпедо», «Сошо», «Ханой» и юношеские сборные Франции.
- 34-летний Ле Таллек завершил игровую карьеру в прошлом году.
- С 2020 года у него есть российское гражданство.
- Председателем правления «Зенита» является Алекснадр Медведев.