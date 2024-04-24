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    • Экс-хавбек «Боруссии» Д, «Мордовии» и «Торпедо» стал советником Медведева в «Зените»

    Экс-хавбек «Боруссии» Д, «Мордовии» и «Торпедо» стал советником Медведева в «Зените»

    «Зенит» объявил о назначении на должность советника председателя правления сине-бело-голубых экс-полузащитника Дамьена Ле Таллека.

    «Специалист сфокусируется на развитии партнерских отношений с футбольными клубами и организациями в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, а также на селекционной деятельности в этих регионах», – говорится в сообщении клуба.

    • В качестве игрока Ле Таллек выступал за «Гавр», «Ренн», «Боруссию» Д, «Говерлу», «Мордовию», «Црвену Звезду», «Монпелье», афинский АЕК, «Торпедо», «Сошо», «Ханой» и юношеские сборные Франции.
    • 34-летний Ле Таллек завершил игровую карьеру в прошлом году.
    • С 2020 года у него есть российское гражданство.
    • Председателем правления «Зенита» является Алекснадр Медведев.

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    Источник: телеграм-канал «Футбольный клуб »Зенит«

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    24.04.2024 13:28
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    Комментарии (5)
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    Skull_Boy
    1713955293
    Тупизм крепчает
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    Цугундeр
    1713956893
    Пара здоровых почек под рукой .
    Ответить
    Азбука
    1713956919
    Задачи Ле Таллека обозначены чётко. Вопрос, как справится? Может лучше было взять уже опытного селекционера?
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    ...уефан
    1713958324
    ...Бразилию освоили, пора шнобелем поводить поближе...
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