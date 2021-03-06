- 30 января
- 12:33 Ле Таллек нашел новый клуб после ухода из «Торпедо»
- 6 марта 2021
- 22:40 Кубок Франции. «Лион» забил пять голов «Сошо»
- 6 августа 2020
- 00:49 Товарищеский матч. «ПСЖ» победил «Сошо», Паредес не забил пенальти
- 9 октября 2018
- 07:56 Видео В «Сошо» недовольны работой судей в Лиге 2
- 7 февраля 2018
- 07:15 Ди Мария сделал хет-трик впервые с 2010 года
- 01:03 Кубок Франции. «ПСЖ» в гостях разгромил «Сошо», Ди Мария сделал хет-трик 2
- 5 февраля 2018
- 23:59 Именинник Неймар пропустит матч против «Сошо» после вечеринки в честь дня рождения 4
- 6 июля 2017
- 08:21 Сын Тюрама переходит в «Генгам»
- 11 января 2017
- 09:04 Менди: «Победа через сложности, но все же победа»
- 27 октября 2016
- 00:25 Кубок французской лиги. «Ренн» переиграл «Лорьян» и другие результаты
- 21 апреля 2016
- 00:48 Кубок Франции. «Марсель» переиграл «Сошо»
- 4 марта 2016
- 00:56 Кубок Франции. «Марсель» обыграл «Гранвиль» и вышел в полуфинал 1
- 2 марта 2016
- 23:40 Кубок Франции. «Сошо» оказался сильнее «Нанта»
- 20 декабря 2015
- 09:46 Кенциг: «Кержакову в «Цюрихе» будет просто»