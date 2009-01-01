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Франция. Лига 2
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Сошо
Результаты
€ 3,35 млн
Сошо - результаты матчей
Монбельяр
Франция. Лига 2
Стадион:
Огюст Бональ
Сайт:
http://www.fcsochaux.fr
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Таблица
Франция. Лига 2. 2026/2027
Франция. Кубок. 2025/2026
Франция. Третья лига. 2025/2026
Франция. Кубок. 2024/2025
Франция. Третья лига. 2024/2025
Франция. Кубок. 2023/2024
Франция. Кубок. 2021/2022
Франция. Кубок. 2020/2021
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Франция. Кубок. 2017/2018
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Франция. Кубок. 2015/2016
Франция. Кубок лиги. 2015/2016
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Франция. Кубок Лиги. 2013/2014
Франция. Лига 1. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Франция. Кубок. 2012/2013
Франция. Кубок лиги. 2012/2013
Франция. Лига 1. 2012/2013
Франция. Кубок лиги. 2011/2012
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Франция. Лига 1. 2011/2012
Франция. Кубок. 2010/2011
Франция. Кубок лиги. 2010/2011
Франция. Лига 1. 2010/2011
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Кубок Французской Лиги. 2008/2009
Франция. Лига 1. 2008/2009
Франция. Лига 1. 2007/2008
Суперкубок Франции. 2007
06.11 | 22:00
Нанси
1 : 0
Сошо
02.11 | 22:45
Реймс
2 : 0
Сошо
23.10 | 21:00
Сошо
1 : 3
Анси
17.10 | 15:00
Метц
3 : 2
Сошо
09.10 | 21:00
Сошо
1 : 1
Булонь
18.09 | 21:00
Лаваль
1 : 1
Сошо
12.09 | 15:00
Сошо
1 : 0
Нант
04.09 | 21:00
По
1 : 1
Сошо
28.08 | 21:00
Клермон
0 : 0
Сошо
21.08 | 21:00
Сошо
1 : 0
Генгам
14.08 | 21:45
Ред Стар
0 : 0
Сошо
08.08 | 21:45
Сошо
0 : 3
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