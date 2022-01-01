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Франция. Лига 2
Команды
Сошо
Состав
€ 3,35 млн
Сошо - состав команды
Монбельяр
Франция. Лига 2
Стадион:
Огюст Бональ
Сайт:
http://www.fcsochaux.fr
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
30
Пьер Александр
Вра
25
€ 0.7 млн
16
Matthis Schübler-Lecart
Вра
-
97
Агузуль Саад
Защ
29
€ 0.3 млн
42
Тавареш Дилан
Защ
30
€ 0.25 млн
17
Юссуф Бенжалуд
Защ
32
€ 0.2 млн
14
Пейберне Матье
Защ
36
€ 0.15 млн
4
Arthur Vitelli
Защ
-
3
Dalangunypole Gomis
Защ
-
24
Демонси Йоан
Пол
30
€ 0.4 млн
8
Honoré Bayanginisa
Пол
-
15
Jonathan Mexique
Пол
-
23
Julien Masson
Пол
-
11
Дидсон Луисиус Дон
Нап
25
€ 1.2 млн
10
Фофана Бубакар
Нап
28
€ 0.15 млн
77
Landry Nomel
Нап
-
19
Victor Lobry
Нап
-
91
Mathis Clairicia
Нап
-
9
Kapitbafan Djoco
Нап
-
5
Samy Baghdadi
Нап
-
40
Mehdi Jeannin
Нап
-
2
Mohamed Touré
Нап
-
Всего игроков: 21, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 4, нападающих: 9
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