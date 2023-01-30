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Франция. Лига 2
Команды
Сошо
Новости
€ 3,35 млн
Сошо - новости команды
Монбельяр
Франция. Лига 2
Стадион:
Огюст Бональ
Сайт:
http://www.fcsochaux.fr
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Расписание
Таблица
Ле Таллек нашел новый клуб после ухода из «Торпедо»
2023.01.30 12:33
Кубок Франции. «Лион» забил пять голов «Сошо»
2021.03.06 22:40
Товарищеский матч. «ПСЖ» победил «Сошо», Паредес не забил пенальти
2020.08.06 00:49
Видео
В «Сошо» недовольны работой судей в Лиге 2
2018.10.09 07:56
Кубок Франции. «ПСЖ» в гостях разгромил «Сошо», Ди Мария сделал хет-трик
2018.02.07 01:03
2
Именинник Неймар пропустит матч против «Сошо» после вечеринки в честь дня рождения
2018.02.05 23:59
4
Сын Тюрама переходит в «Генгам»
2017.07.06 08:21
Менди: «Победа через сложности, но все же победа»
2017.01.11 09:04
Кубок французской лиги. «Ренн» переиграл «Лорьян» и другие результаты
2016.10.27 00:25
Кубок Франции. «Марсель» переиграл «Сошо»
2016.04.21 00:48
Кубок Франции. «Марсель» обыграл «Гранвиль» и вышел в полуфинал
2016.03.04 00:56
1
Кубок Франции. «Сошо» оказался сильнее «Нанта»
2016.03.02 23:40
Кенциг: «Кержакову в «Цюрихе» будет просто»
2015.12.20 09:46
Главные новости
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
1
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
3
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
3
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
1
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
6
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
10
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
11
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
2
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
8
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
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