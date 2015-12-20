Кенциг: «Кержакову в «Цюрихе» будет просто»

Генеральный директор «Сошо» Илья Кенциг рассказал, что ждет нападающего «Зенита» Александра Кержакова, который на правах аренды перешел в швейцарский «Цюрих».

– Что ждет Кержакова?

– Полагаю, Александру будет просто. Он уже все видел, играл в больших клубах. Да и техника есть, класс. Ему играть за команду понравится. И жизнь в Цюрихе хорошая. Правда, не знаю, насколько он физически готов. Но если кондиции в порядке, то может стать для клуба очень ценным игроком.

– Кто лидер команды?

– Настоящего вожака сегодня как раз и нет. Все время меняют капитанов...

– Фамилия Кержаков швейцарцам что-то говорит?

– Да-да, конечно. Его помнят, он когда-то против сборной Швейцарии играл. Хоть и давно это было, но болельщики не забыли.

– Кержаков говорит, что его задача через «Цюрих» пробиться в сборную на чемпионат Европы. Это реально?

– Многие нынче совершают переходы с такой целью. Слышал, даже румын Муту, который сейчас в Индии, ищет клуб, чтобы попасть на Eвро-2016.