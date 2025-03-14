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Александр Кержаков
Александр Кержаков
Завершил карьеру
27 ноября 1982 (43), Кингисепп
#11 | Нападающий
176 см | 76 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Семин – о возвращении Дзюбы в сборную: «Надо дать сыграть и Кержакову тоже»
2025.03.14 20:00
12
Мелкадзе отказался признать Дзюбу величайшим нападающим в истории РПЛ
2025.03.08 13:25
7
Титов прокомментировал достижение Дзюбы
2025.03.03 16:56
Кержаков – о дедовщине в спортинтернате: «Людей ночью отправляли на другой конец города за насваем»
2025.01.20 17:48
Кержаков видел, как в «Зените» употребляли снюс
2025.01.20 14:02
7
Кержаков едко поддел Дзюбу: «Я не продлевал карьеру ради каких-то рекордов»
2025.01.20 09:32
5
Быстров предложил Кержакову возобновить игровую карьеру в РПЛ
2024.12.27 20:21
1
Названа лучшая связка нападающих в истории чемпионатов России по голевым пасам
2024.12.04 09:30
1
Хомуха сказал, кто из нападающих сильнее: Дзюба или Кержаков
2024.11.06 14:23
4
Лучшие бомбардиры «Зенита» за всю историю: обогнал ли Дзюба Кержакова?
2023.12.06 22:59
Кержаков рассказал о своем отношении к конкуренции с Дзюбой в гонке лучших бомбардиров сборной России
2023.10.17 13:40
Александр Кержаков назвал лучшего партнера за всю карьеру
2023.08.16 11:35
1
Видео
Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ. Он обошел Кержакова
2021.05.16 14:54
37
Кержаков – о рекорде по голам за сборную: «Думаю, Дзюба обойдет меня. Ревности к нему нет»
2021.03.29 18:54
4
Кержаков: «В сентябре просил у «Зенита» одного футболиста. К сожалению, отказали»
2021.03.09 22:22
2
Михаил Кержаков – об игре против брата: «Убрал колено, чтобы не ударить его, а он влетел в меня со всей дури»
2021.01.31 11:43
8
В «Томь» Кержакова перешел бывший защитник «Зенита-2» Мильдзихов
2020.10.13 12:53
Кержаков – о назначении на пост тренера «Томи»: «От таких предложений не отказываются»
2020.09.24 19:17
3
Гендиректор «Томи» – о назначении Кержакова: «Его выбирал губернатор. Задача – сохранить команду в ФНЛ»
2020.09.24 15:43
5
Фото
Кержаков назначен главным тренером «Томи»
2020.09.24 14:06
22
Директор «Томи» Смирнова: «Кержаков возглавит команду 24 сентября»
2020.09.21 16:52
4
Журналист Локалов: «Кержаков прилетел в Томск, чтобы возглавить «Томь»
2020.09.19 18:15
ТАСС: Кержаков возглавит «Томь» в середине следующей недели
2020.09.19 13:40
4
Дзюба вышел на чистое третье место по голам за «Зенит» в чемпионате России
2020.09.14 21:57
4
«Матч ТВ»: Кержаков близок к назначению на пост тренера «Томи». Вслед за ним в клуб могут прийти два игрока «Зенита»
2020.09.10 08:51
10
Кержаков: «Общался с руководством «Томи»
2020.09.08 18:58
25
«Матч ТВ»: Кержаков стал кандидатом на должность главного тренера «Томи»
2020.09.08 13:48
2
Фото
Товарищеский матч. «Химки» обменялись пятью голами со сборной России U19 Кержакова
2020.09.05 21:30
2
Дзюба забил 26-й гол за сборную России. Это второй результат после Кержакова
2020.09.03 23:29
12
Кержаков – о матче ЦСКА с «Зенитом» в 2006-м: «Не хочу называть это преднамеренным убийством. Хочется верить, что судьи ошиблись»
2020.08.18 07:45
10
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2
3
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