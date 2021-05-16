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    Александр Кержаков

    Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Кержаков
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Кингисепп
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 ноября 1982 (40 лет)
    Рост 176
    Вес 76
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