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    Журналист Локалов: «Кержаков прилетел в Томск, чтобы возглавить «Томь»

    Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков прибыл в Томск. Вскоре объявят о его назначении в «Томь».

    «И уже прилетел в Томск», – прокомментировал заметку СМИ Артем Локалов в твиттере.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Артема Локалова

    Бывший журналист «Советского спорта», сейчас работает в издании «Родина». Аудитория в твиттере - более 25,6 тысячи подписчиков.

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