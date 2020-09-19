Журналист Локалов: «Кержаков прилетел в Томск, чтобы возглавить «Томь»

Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков прибыл в Томск. Вскоре объявят о его назначении в «Томь».
«И уже прилетел в Томск», – прокомментировал заметку СМИ Артем Локалов в твиттере.
- Дебютным для него станет матч 12-го тура ФНЛ против «Шинника», запланированный на 27 сентября.
- Ранее сообщалось, что вслед за Кержаковым в «Томь» могут прийти игроки «Зенита» Леон Мусаев и Даниил Шамкин.
- Кержаков со взрослыми командами ранее не работал.
Источник: твиттер Артема Локалова
Бывший журналист «Советского спорта», сейчас работает в издании «Родина». Аудитория в твиттере - более 25,6 тысячи подписчиков.