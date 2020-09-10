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  • «Матч ТВ»: Кержаков близок к назначению на пост тренера «Томи». Вслед за ним в клуб могут прийти два игрока «Зенита»

«Матч ТВ»: Кержаков близок к назначению на пост тренера «Томи». Вслед за ним в клуб могут прийти два игрока «Зенита»

10 сентября 2020, 08:51
10

Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков имеет высокие шансы возглавить «Томь».

По информации «Матч ТВ», кандидатуру 37-летнего специалиста одобрили губернатор Томской области Сергей Жвачкин и спонсоры клуба.

Вслед за новым тренером в «Томь» могут прийти игроки «Зенита» Леон Мусаев и Даниил Шамкин.

  • По итогам восьми туров команда с двумя очками занимает в предпоследнее, 21-е место, в таблице ФНЛ.
  • Провальный старт «Томи» стал поводом для увольнения с поста главного тренера Василия Баскакова, который работал в клубе 16 лет.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Томь Зенит Кержаков Александр Мусаев Леон Шамкин Даниил
Комментарии (10)
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_Marqella_
1599725894
Интересно будет посмотреть на работу Кержа, вот только Томь очень уж мутный клуб....
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Semargl18
1599727569
Главное чтоб технику ударов по воротам не ставил Керж)
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Дядя Серёжа
1599729215
Кержаков игрокам: Бил, бью и буду бить...
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paracetamol
1599735869
У Томи главная проблема - деньги. Я бы не спешил, на месте Саши. Пусть сначала бюджет наполнят!
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