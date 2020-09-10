«Матч ТВ»: Кержаков близок к назначению на пост тренера «Томи». Вслед за ним в клуб могут прийти два игрока «Зенита»

Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков имеет высокие шансы возглавить «Томь».
По информации «Матч ТВ», кандидатуру 37-летнего специалиста одобрили губернатор Томской области Сергей Жвачкин и спонсоры клуба.
Вслед за новым тренером в «Томь» могут прийти игроки «Зенита» Леон Мусаев и Даниил Шамкин.
- По итогам восьми туров команда с двумя очками занимает в предпоследнее, 21-е место, в таблице ФНЛ.
- Провальный старт «Томи» стал поводом для увольнения с поста главного тренера Василия Баскакова, который работал в клубе 16 лет.
Источник: «Матч ТВ»