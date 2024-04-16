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Команды
Родина
Леон Мусаев
€ 400 тыс
Леон Мусаев
Родина
25 января 1999 (27)
#38 | Полузащитник
181 см | 70 кг
Россия
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Трансферы
Два претендента на выход в РПЛ потребуют засчитать поражения «Кубани»
2024.04.16 20:28
1
«Рубин» отправил чемпиона России в аренду в клуб Первой лиги
2024.02.28 12:10
Фото
«Кубань» арендовала двукратного чемпиона России
2024.02.27 17:14
1
Игрок «Рубина» восстановился от травмы, из-за которой пропустил более года
2023.10.25 19:30
«Рубин» выйдет на матч с «Арсеналом» с Ломовицким, Кучаевым, Зуевым; Смольников, Степанов, Деспотович сыграют у туляков
2022.04.24 12:58
Леон Мусаев: «Хотел бы перехода Дзюбы в «Рубин». Он лучший бомбардир России»
2022.02.13 17:07
2
Леон Мусаев: «Зенит» – лучший клуб России, все хотят быть там»
2022.02.13 15:11
4
Тесленко, Ломовицкий, Мусаев – в основе «Рубина» на матч с «Вислой»
2022.01.23 10:14
Альмквист, Гигович, Соу – в основе «Ростова»; Зуев, Мусаев, Макаров сыграют у «Рубина»
2021.04.10 17:54
3
Bobsoccer: Мусаеву наложили десять швов. Он разбил губу в столкновении с Уремовичем
2021.03.09 10:44
Фото
Мусаев получил травму после столкновения с Уремовичем. Его увезли с поля с окровавленным лицом
2021.03.08 17:08
3
Видео
Костюков, Мусаев, Макаров – в основе «Рубина» на игру с «Кайратом»
2021.02.21 14:15
Сайманов: «Мусаев так нужен был «Зениту», что играл во второй команде защитником»
2021.02.11 10:46
1
Видео
«Ждем тебя, лавку готовим»: «Рубин» показал переговоры Слуцкого и Мусаева
2021.01.30 13:57
2
Журналист Карпов: «Зенит» сможет вернуть Мусаева за 1,5 миллиона в течение первых двух сезонов
2021.01.29 18:18
5
Мусаев – об уходе из «Зенита»: «Немного расстроен, я очень стремился играть в главной команде»
2021.01.29 17:22
4
Фото
Официально: Мусаев перешел из «Зенита» в «Рубин»
2021.01.29 16:41
1
«РБ-Спорт»: «Рубин» заплатит «Зениту» 500 тысяч за Мусаева
2021.01.28 19:45
11
«Матч ТВ»: Мусаев перейдет в «Рубин». У «Зенита» будет право первоочередного выкупа
2021.01.28 18:59
2
Гендиректор «Рубина» – о Мусаеве из «Зенита»: «Планируем выкупать. Практически договорились»
2021.01.28 17:36
6
«Матч ТВ»: Кержаков близок к назначению на пост тренера «Томи». Вслед за ним в клуб могут прийти два игрока «Зенита»
2020.09.10 08:51
10
«Рубин» интересуется Шатовым, Соболевым, Мусаевым
2019.12.24 21:03
8
Семак: «Игра с «Сарпсборгом» у Мусаева не получилась»
2019.02.08 22:15
3
Скроботов и еще три игрока «Зенита-2» поедут на первый сбор «Зенита»
2019.01.05 09:27
3
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Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
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Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
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Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
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Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
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Спартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
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Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
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Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
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Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
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