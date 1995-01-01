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    «Рубин» интересуется Шатовым, Соболевым, Мусаевым

    Сразу два полузащитника «Зенита» могут оказаться в «Рубине». Казанцы заинтересованы в Олеге Шатове и Леоне Мусаеве. У первого летом истекает контракт с действующими чемпионами.

    Также «Рубин» желает заполучить форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева. Осенью сообщалось, что нападающим интересуется «Манчестер Юнайтед».

    • В сезоне РПЛ Шатов провел восемь матчей, забил два гола, сделал четыре результативные передачи.
    • Соболев в нынешнем чемпионате России провел 18 встреч, забил десять голов, отдал четыре результативных паса.
    • «Рубин» в таблице идет в зоне переходных матчей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:03
    Комментарии6
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      Рейтинг: +209

      Semenycch 11 минут назад

      Мусаев только в аренду.

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      Рейтинг: +4643

      paracetamol 36 минут назад

      Шатов лямов $20 стоит, Мусаев - 10. Откуда у татар деньги? Может лучше в ФНЛ, а главное, дешевле!

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      Рейтинг: +8961

      KLIM777 > paracetamol 31 минуту назад

      Шатов явно не 20 в свои 29 лет. Мусаев от силы 3 и то можно сторговаться.

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      Рейтинг: +1313

      Давид59 > paracetamol 7 минут назад

      Шатов 20 лямов? От силы 2

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      Рейтинг: +3523

      Рубинище 57 минут назад

      Снега не будет. Рубин решил усилится.

      1
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      Рейтинг: +15

      Питерский князь 1 час назад

      Шатов, пока.
      Наконец.

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