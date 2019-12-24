«Рубин» интересуется Шатовым, Соболевым, Мусаевым

Сразу два полузащитника «Зенита» могут оказаться в «Рубине». Казанцы заинтересованы в Олеге Шатове и Леоне Мусаеве. У первого летом истекает контракт с действующими чемпионами.

Также «Рубин» желает заполучить форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева. Осенью сообщалось, что нападающим интересуется «Манчестер Юнайтед».