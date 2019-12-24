«Рубин» интересуется Шатовым, Соболевым, Мусаевым

Сразу два полузащитника «Зенита» могут оказаться в «Рубине». Казанцы заинтересованы в Олеге Шатове и Леоне Мусаеве. У первого летом истекает контракт с действующими чемпионами.
Также «Рубин» желает заполучить форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева. Осенью сообщалось, что нападающим интересуется «Манчестер Юнайтед».
- В сезоне РПЛ Шатов провел восемь матчей, забил два гола, сделал четыре результативные передачи.
- Соболев в нынешнем чемпионате России провел 18 встреч, забил десять голов, отдал четыре результативных паса.
- «Рубин» в таблице идет в зоне переходных матчей.
Источник: «Спорт-Экспресс»