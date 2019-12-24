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«Рубин» интересуется Шатовым, Соболевым, Мусаевым

24 декабря 2019, 21:03
8

Сразу два полузащитника «Зенита» могут оказаться в «Рубине». Казанцы заинтересованы в Олеге Шатове и Леоне Мусаеве. У первого летом истекает контракт с действующими чемпионами.

Также «Рубин» желает заполучить форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева. Осенью сообщалось, что нападающим интересуется «Манчестер Юнайтед».

  • В сезоне РПЛ Шатов провел восемь матчей, забил два гола, сделал четыре результативные передачи.
  • Соболев в нынешнем чемпионате России провел 18 встреч, забил десять голов, отдал четыре результативных паса.
  • «Рубин» в таблице идет в зоне переходных матчей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Крылья Советов Зенит Шатов Олег Мусаев Леон Соболев Александр
Комментарии (8)
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Рубинище
1577211527
Снега не будет. Рубин решил усилится.
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paracetamol
1577212782
Шатов лямов $20 стоит, Мусаев - 10. Откуда у татар деньги? Может лучше в ФНЛ, а главное, дешевле!
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серега кашин
1577215312
по ходу бабки появились
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Alex Flash
1577221178
Рубин гол как сокол.Откуда такие запросы
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Spinorr
1577239131
Мусаев интересен, Шатов нет. Соболев пусть едет в МЮ.
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