Леон Мусаев: «Зенит» – лучший клуб России, все хотят быть там»

Леон знает толк в футболе. Нет свинству в чемпионате. Гыгыгы
Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев хотел бы вернуться в «Зенит». Он воспитанник петербуржцев.
«Сейчас у меня все мысли с «Рубином». Конечно, «Зенит» – это лучший клуб России на данный момент, а каждый игрок хочет быть в лучшей команде и побеждать постоянно. Но я в «Рубине» и хочу здесь добиться как можно больших командных и личных успехов», – сказал Мусаев.
- Он в «Рубине» год.
- Команда идет в РПЛ 10-й.
- «Зенит» лидирует.
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