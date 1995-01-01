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    Леон Мусаев: «Зенит» – лучший клуб России, все хотят быть там»

    Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев хотел бы вернуться в «Зенит». Он воспитанник петербуржцев.

    «Сейчас у меня все мысли с «Рубином». Конечно, «Зенит» – это лучший клуб России на данный момент, а каждый игрок хочет быть в лучшей команде и побеждать постоянно. Но я в «Рубине» и хочу здесь добиться как можно больших командных и личных успехов», – сказал Мусаев.

    • Он в «Рубине» год.
    • Команда идет в РПЛ 10-й.
    • «Зенит» лидирует.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2942

      ПалкоВводецъ 28 минут назад

      Леон знает толк в футболе. Нет свинству в чемпионате. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +15529

      Persona_non_Grata 46 минут назад

      Весьма субъективное мнение )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +58403

      portero 1 час назад

      перехвалил его по юношам, ничего не получилось повзрослев, может раньше надо было из Зенита уходить? а может его просто двигают, а таланта и не было....

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