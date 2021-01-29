Мусаев – об уходе из «Зенита»: «Немного расстроен, я очень стремился играть в главной команде»

Полузащитник Леон Мусаев ответил на вопросы о своем переходе из «Зенита» в «Рубин».

– Решился вопрос с продолжением вашей карьеры. Расскажите, пожалуйста, об этом лично.

– Да, появился вариант с «Рубином», и так как тут я получал достаточно мало игровой практики, решил, что это очень хороший вариант для продолжения моей карьеры.

– Были ли другие варианты? И почему вы остановились именно на «Рубине»?

– Просто эта команда давно мной интересовалась. А других вариантов, по-моему, не было. «Рубин» – хорошая, молодая и амбициозная команда. Хорошо, что так сложилось.

– С каким чувством вы покидаете Петербург?

– Ну, конечно же, я немного расстроен. Я очень стремился к этому – играть в главной команде, очень долго к этому шел, тренировался, насколько это возможно, чтобы быть тут, находиться.

Я хотел бы поблагодарить болельщиков за то, что они поддерживали меня, подбадривали.Хотел бы поблагодарить руководство «Зенита», весь тренерский штаб, всех, кто помогал мне тут. Также хотел бы поблагодарить тренерский штаб «Зенита»-2, «Зенита»-м. И огромное спасибо Академии футбольного клуба «Зенит» за то, что она мне дала возможность играть здесь.

– Общались ли уже со Слуцким? Что он говорил?

– Немножко общались. Он поздравил меня с днем рождения – ничего особого пока что. Думаю, на сборах поговорим более плотно по позиции и все такое.