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    Мусаев – об уходе из «Зенита»: «Немного расстроен, я очень стремился играть в главной команде»

    Полузащитник Леон Мусаев ответил на вопросы о своем переходе из «Зенита» в «Рубин».

    – Решился вопрос с продолжением вашей карьеры. Расскажите, пожалуйста, об этом лично.

    – Да, появился вариант с «Рубином», и так как тут я получал достаточно мало игровой практики, решил, что это очень хороший вариант для продолжения моей карьеры.

    – Были ли другие варианты? И почему вы остановились именно на «Рубине»?

    – Просто эта команда давно мной интересовалась. А других вариантов, по-моему, не было. «Рубин» – хорошая, молодая и амбициозная команда. Хорошо, что так сложилось.

    – С каким чувством вы покидаете Петербург?

    – Ну, конечно же, я немного расстроен. Я очень стремился к этому – играть в главной команде, очень долго к этому шел, тренировался, насколько это возможно, чтобы быть тут, находиться.

    Я хотел бы поблагодарить болельщиков за то, что они поддерживали меня, подбадривали.Хотел бы поблагодарить руководство «Зенита», весь тренерский штаб, всех, кто помогал мне тут. Также хотел бы поблагодарить тренерский штаб «Зенита»-2, «Зенита»-м. И огромное спасибо Академии футбольного клуба «Зенит» за то, что она мне дала возможность играть здесь.

    – Общались ли уже со Слуцким? Что он говорил?

    – Немножко общались. Он поздравил меня с днем рождения – ничего особого пока что. Думаю, на сборах поговорим более плотно по позиции и все такое.

    • «Рубин» купил игрока за 500 тысяч евро.
    • Контракт Мусаева с казанским клубом рассчитан на пять лет.
    • У «Зенита» есть право первоочередного выкупа хавбека.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 17:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3549

      Ганнибал Лектор 33 минуты назад

      Слишком скромный он парень. Опорник должен быть дерзкий и хамоватый, как Денисов.

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