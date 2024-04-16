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    • Два претендента на выход в РПЛ потребуют засчитать поражения «Кубани»

    Два претендента на выход в РПЛ потребуют засчитать поражения «Кубани»

    Игроки «Кубани» Леон Мусаев и Игорь Соколов отсутствовали в заявке команды в последних матчах из-за того, что, возможно, их незаконно заявили на сезон, сообщает Metaratings.ru. Футболисты арендованы у «Рубина» и «Строгино» соответственно.

    Сообщается, что ситуация с Мусаевым и Соколовым связана с делом Неманьи Анджелковича. 25 января ФИФА признала обоснованными претензии сербского защитника к «Кубани», куда тот мог перейти в феврале 2023 года. Краснодарцев обязали выплатить Анджелковичу, ныне выступающему за «Акрон», около 20 миллионов рублей. На клуб наложили бан на регистрацию новичков.

    Их у «Кубани» в минувшее трансферное окно было четверо – двое упомянутых игроков плюс Данила Ежков и Михаил Гайнов. «Кубань» на официальных ресурсах долго не объявляла новичков, представив их только после завершения регистрационного периода.

    Гайнова и Ежкова внесли в ростер чуть раньше, а вот Мусаева и Соколова – в пограничной ситуации, возможно, что уже после введения бана.

    25-летний Мусаев в нынешнем сезоне провeл 4 матча, 21-летний Соколов – 3. В двух из этих встреч этой весной «Кубань» не проиграла – дома против «Арсенала» 10 марта (0:0) и махачкалинского «Динамо» 1 апреля (1:1). Туляки и команда из Дагестана, по данным журналиста Сергея Ильева, будут обращаться в КДК, чтобы краснодарцам засчитали поражения в этих встречах.

    Соколов выходил на поле в игре против «Динамо», а Мусаев в обоих поединках.

    • «Кубань» занимает 17-е место в Первой лиге с 22 очками после 26 матчей.
    • Махачкалинское «Динамо» лидирует с 47 очками, «Арсенал» идет 4-м (44 очка).

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    Источник: Metaratings.ru

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    VPERDIV SPARTAK
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    Косяк и как всегда на юге)
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