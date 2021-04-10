Альмквист, Гигович, Соу – в основе «Ростова»; Зуев, Мусаев, Макаров сыграют у «Рубина»

Стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Рубином».

Впервые за 114 дней в заявку «Рубина» на матч попал Хван Ин Бом.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Махатадзе, Глебов, Альмквист, Гигович, Полоз, Соу.

Запасные: Рудаков, Козлов, Рукас, Мухин, Павловец, Мамаев, Байрамян, Тугарев, Фольмер, Хашимото, Саплинов.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Самошников, Зуев, Мусаев, Макаров, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.

Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Бегич, Бакаев, Суриков, Пухаев, Хван, Игнатьев, Обухов.

Встреча начнется в 19:00 по Москве.