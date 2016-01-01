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    Альмквист, Гигович, Соу – в основе «Ростова»; Зуев, Мусаев, Макаров сыграют у «Рубина»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Рубином».

    Впервые за 114 дней в заявку «Рубина» на матч попал Хван Ин Бом.

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Махатадзе, Глебов, Альмквист, Гигович, Полоз, Соу.

    Запасные: Рудаков, Козлов, Рукас, Мухин, Павловец, Мамаев, Байрамян, Тугарев, Фольмер, Хашимото, Саплинов.

    «Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Самошников, Зуев, Мусаев, Макаров, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.

    Запасные: Медведев, Янович, Меркулов, Бегич, Бакаев, Суриков, Пухаев, Хван, Игнатьев, Обухов.

    Встреча начнется в 19:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6307

      житель СПб 51 минуту назад

      Смотрю первый тайм - и уже не первую игру наблюдаю, как игра Рубина умышленно строится на мелких и средних грубостях, зачастую на грани фола... Расстраивает меня Слуцкий: результат не все оправдывает.

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      Рейтинг: +5975

      Рубинище 2 часа назад

      Наиважнейший матч,

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