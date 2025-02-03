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Ризеспор
Али Соу
€ 1,50 млн
Али Соу
Ризеспор
14 июня 1994 (32), Виллафранка-ди-Верона
#9 | Нападающий
186 см
Гамбия
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Публикации
Принадлежащий «Ростову» форвард оформил дубль в ворота «Фенербахче» Моуринью
2025.02.03 09:26
«Ризеспор» арендует форварда «Ростова»
2024.07.03 20:08
Агент Соу заявил, что гамбиец очень любит «Ростов». Летом он приостановил контракт
2023.01.24 14:23
2
Соу собирается летом вернуться в «Ростов». Он приостановил контракт в июле
2022.10.29 09:36
2
Агент Соу назвал причину ухода форварда из «Ростова»
2022.07.15 16:16
2
Фото
Соу перешел в «Анкарагюджю». Он приостановил контракт с «Ростовом»
2022.07.14 22:10
2
Соу приостановил контракт с «Ростовом». Карпин говорил, что игрок так не сделает
2022.07.11 15:30
4
Соу может приостановить контракт с «Ростовом». Карпин говорил, что гамбиец так не поступит
2022.07.10 17:50
2
Агент Соу: «Али счастлив в «Ростове», но у него миллион предложений. Его хотят турецкие клубы»
2022.05.04 15:50
2
Соу останется в «Ростове» до лета
2022.03.12 13:25
1
«Ростов» выпустил на матч с «Уфой» Терентьева, Глебова, Соу; Ботака-Иобома, Кротов, Агаларов сыграют у гостей
2021.11.21 13:15
2
«Ростов» объявил о выкупе Соу у софийского ЦСКА. Контракт – до 2025 года
2021.06.10 16:02
«Ростов» выкупил у софийского ЦСКА нападающего Соу
2021.05.27 23:12
3
Осипенко, Хашимото, Соу – в основе «Ростова» на матч с «Тамбовом»; Денисов, Алиев, Карапузов выйдут у гостей
2021.05.02 16:11
Альмквист, Гигович, Соу – в основе «Ростова»; Зуев, Мусаев, Макаров сыграют у «Рубина»
2021.04.10 17:54
3
Фото
Песьяков, Хашимото, Соу сыграют в старте у «Ростова»; Маслов, Мозес, Промес – в основе «Спартака»
2021.04.04 17:52
6
Видео
ЭСК: судья ошибочно не засчитал гол игрока «Ростова» Соу в матче с «Химками»
2021.03.21 15:15
33
Вратарь «Ротора» Чондрич отразил удар Соу с пенальти. Хорват не пропускает в Волгограде 400+ минут
2021.03.17 18:21
3
Гогуа, Фламарион, Понсе сыграют с первых минут у «Ротора»; Алеесами, Гигович, Соу – в старте «Ростова»
2021.03.17 17:01
Фото
Карпин – о судействе в матче с «Химками»: «Это когда-нибудь закончится или лучше забить и расслабиться?»
2021.03.13 13:33
15
Фото
Соу, Деспотович и Захарян – в символической сборной 20-го тура РПЛ по версии WhoScored
2021.03.01 17:58
РПЛ. «Ростов» в меньшинстве спас ничью в игре с «Зенитом», Соу оформил дубль
2021.02.27 18:26
134
Соу забил «Зениту» дебютный гол в составе «Ростова»
2021.02.27 17:36
2
Metaratings: новичком «Ростова» Соу интересовались клубы Лиги 1, Серии А и МЛС
2021.02.16 20:59
Фото
«Ростов» арендовал форварда софийского ЦСКА Соу с правом выкупа
2021.02.16 20:18
7
«РБ Спорт»: «Ростов» арендует Соу за 500 тысяч с опцией выкупа за 3 миллиона, если он пройдет медосмотр
2021.02.15 12:58
Соу близок к подписанию контракта с «Ростовом» до 2025 года
2021.02.15 11:20
«Ростов» близок к покупке гамбийского форварда Соу. Он забил 8 голов в 15 матчах чемпионата Болгарии
2021.02.14 21:55
17
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Ло Чельсо и Бэйли – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ
2020.12.11 13:19
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