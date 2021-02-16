«Ростов» арендовал форварда софийского ЦСКА Соу с правом выкупа

«Ростов» объявил о переходе нападающего софийского ЦСКА Али Соу на правах аренды с правом выкупа. За ростовчан он будет играть под 20-м номером.

Ранее сообщалось, что «Ростов» заплатит 500 тысяч евро за аренду 26-летнего форварда, а выкупить футболиста сможет за 3 миллиона евро.

В 16 матчах нынешнего чемпионата Болгарии он забил 8 мячей.

На счету Соу 5 голов в 10 матчах текущего розыгрыша Лиги Европы.

Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.