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    «Ростов» арендовал форварда софийского ЦСКА Соу с правом выкупа

    «Ростов» объявил о переходе нападающего софийского ЦСКА Али Соу на правах аренды с правом выкупа. За ростовчан он будет играть под 20-м номером.

    Ранее сообщалось, что «Ростов» заплатит 500 тысяч евро за аренду 26-летнего форварда, а выкупить футболиста сможет за 3 миллиона евро.

    • В 16 матчах нынешнего чемпионата Болгарии он забил 8 мячей.
    • На счету Соу 5 голов в 10 матчах текущего розыгрыша Лиги Европы.
    • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

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    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2334

      den161 31 минуту назад

      И у нас **** ))

      0
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      Рейтинг: +2334

      den161 > den161 27 минут назад

      До чего докатился этот мир.... Уже и ласково н_е_г_р_е_т_е_н_о_к_ сказать нельзя это же звездец,, товарищи!!!?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2626

      Бомбардиръ 1 час назад

      Карпину борода идет)

      2
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      Рейтинг: +3694

      maygli > Бомбардиръ 1 час назад

      Африканцу тоже идёт. )))

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