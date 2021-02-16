«Ростов» арендовал форварда софийского ЦСКА Соу с правом выкупа

«Ростов» объявил о переходе нападающего софийского ЦСКА Али Соу на правах аренды с правом выкупа. За ростовчан он будет играть под 20-м номером.
Ранее сообщалось, что «Ростов» заплатит 500 тысяч евро за аренду 26-летнего форварда, а выкупить футболиста сможет за 3 миллиона евро.
- В 16 матчах нынешнего чемпионата Болгарии он забил 8 мячей.
- На счету Соу 5 голов в 10 матчах текущего розыгрыша Лиги Европы.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
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Источник: официальный сайт «Ростова»