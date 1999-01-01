Вратарь «Ротора» Чондрич отразил удар Соу с пенальти. Хорват не пропускает в Волгограде 400+ минут

В эти минуты проходит матч 23-го тура РПЛ между «Ротором» и «Ростовом». На восьмой минуте пенальти не реализовал форвард гостей Али Соу.

Удар отразил вратарь Йосип Чондрич. Он не пропускает в домашних матчах РПЛ более 400 минут.