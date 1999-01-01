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    Вратарь «Ротора» Чондрич отразил удар Соу с пенальти. Хорват не пропускает в Волгограде 400+ минут

    В эти минуты проходит матч 23-го тура РПЛ между «Ротором» и «Ростовом». На восьмой минуте пенальти не реализовал форвард гостей Али Соу.

    Удар отразил вратарь Йосип Чондрич. Он не пропускает в домашних матчах РПЛ более 400 минут.

    • На 3-й минуте «Ротор» забил, но гол отменили из-за офсайда.
    • В случае ничьей «Ростов» поднимется на 8-е место.
    • «Ротор» вне зависимости от результата останется в зоне переходных матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5349

      vladik12 1 час назад

      Эй, "Ростов"!
      Может, сначала научиться пенальти бить? А потом уже ныть: "Ой, судьи гады, убивают нас, хнык-хнык".

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      Рейтинг: +2108

      kazak161 > vladik12 28 минут назад

      Да это ты сейчас ноешь,и нечего эйкать!

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