Вратарь «Ротора» Чондрич отразил удар Соу с пенальти. Хорват не пропускает в Волгограде 400+ минут

Эй, "Ростов"!
Может, сначала научиться пенальти бить? А потом уже ныть: "Ой, судьи гады, убивают нас, хнык-хнык".
В эти минуты проходит матч 23-го тура РПЛ между «Ротором» и «Ростовом». На восьмой минуте пенальти не реализовал форвард гостей Али Соу.
Удар отразил вратарь Йосип Чондрич. Он не пропускает в домашних матчах РПЛ более 400 минут.
- На 3-й минуте «Ротор» забил, но гол отменили из-за офсайда.
- В случае ничьей «Ростов» поднимется на 8-е место.
- «Ротор» вне зависимости от результата останется в зоне переходных матчей.