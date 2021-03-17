«Ротор» – «Ростов»: Чондрич не пропускает в Волгограде 410 минут

В 18:00 по Москве начнется матч 23-го тура РПЛ между «Ротором» и «Ростовом». Вратарь хозяев Йосип Чондрич не пропускает дома 410 минут подряд.

В последний раз хорват пропускал в Волгограде в ноябре в матче против ЦСКА. Забил Алан Дзагоев.