«Ротор» – «Ростов»: Чондрич не пропускает в Волгограде 410 минут

В 18:00 по Москве начнется матч 23-го тура РПЛ между «Ротором» и «Ростовом». Вратарь хозяев Йосип Чондрич не пропускает дома 410 минут подряд.
В последний раз хорват пропускал в Волгограде в ноябре в матче против ЦСКА. Забил Алан Дзагоев.
- Это самая длинная вратарская домашняя серия без пропущенных голов в текущем сезоне РПЛ.
- 27-летний Чондрич перешел в «Ротор» в прошлом году из хорватской «Истры».
- «Ротор» вне зависимости от результата матча останется в зоне переходных матчей.
Источник: Бомбардир.ру