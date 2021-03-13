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  • Карпин – о судействе в матче с «Химками»: «Это когда-нибудь закончится или лучше забить и расслабиться?»

Карпин – о судействе в матче с «Химками»: «Это когда-нибудь закончится или лучше забить и расслабиться?»

13 марта 2021, 13:33
15

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выложил у себя в инстаграме скрин эпизода с отмененным голом нападающего Али Соу в ворота «Химок» в матче 22-го тура РПЛ.

На кадре видно, что футболист не находился в офсайде, а значит забитый мяч ошибочно не засчитали.

«Как вы думаете, ЭТО когда-нибудь закончится или лучше забить уже и расслабиться?!» – написал Карпин.

  • «Ростов» проиграл «Химкам» со счетом 0:1.
  • Матч обслуживала судейская бригада Сергея Лапочкина.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Валерия Карпина
Россия. Премьер-лига Химки Ростов Соу Али Карпин Валерий Лапочкин Сергей
Комментарии (15)
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Вомбат
1615633048
Дело даже в наличии офсайда или его отсутствии. Кстати, офсайд формально был. Его определяет программа. Дело в том, что после этого игрок Химок коснулся мяча, прежде чем тот попал к Соу. И решение о важности этого касания принимает арбитр. ВАР обязан был пригласить Лапочкина, он этого он не сделал. А Лапочкин имел право усомниться в решении ВАР и тоже этого не сделал. Но он вообще слабый арбитр, а вот бригада ВАР вызывает большие подозрения. Они не могли не заметить касания игрока Химок на замедленном повторе.
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mamba9090909
1615633503
На снимке чётко видно, что локоть Соу находится в офсайде. В одной из игр Зенита, ладонь Азмуна была в офсайде. Гол отменили и никто не спорил.
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Nevsky_RU
1615634374
В том числе и для борьбы с подобным произволом в СССР существовали профсоюзы. Один в поле не воин в таких случаях. Тут не в футболе дело. Надо менять систему в стране в целом. Всё давно прогнило, а эпицентр гнилухи - Аквадискотека))
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Лфшт
1615636580
Валерия георгиревич ну вы же реально хороший тренер, знаете испанский, жили там. Нафига вы терпите всё это дерьмо??!!
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paracetamol
1615641786
Раньше судьи портачили, а теперь уже и ВАР. Все прогнило в футбольном королевстве!
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Axe111
1615645984
Позорище убогое,тех луз этим *******
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PahaSpartak
1615649331
Пока в России платят больше , чем в Испании, он никуда не уедет
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Vladislaf
1615720824
Если приглядеться на фото прочерченная линия не параллельна линии центра поля. Если перечертить по ней вполне может быть офсайд у игрока Ростова. Знатоки фотографии, может ли это быть из-за ракурса и линия Карпина прочерчена верно?
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