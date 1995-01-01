Карпин – о судействе в матче с «Химками»: «Это когда-нибудь закончится или лучше забить и расслабиться?»

В том числе и для борьбы с подобным произволом в СССР существовали профсоюзы. Один в поле не воин в таких случаях. Тут не в футболе дело. Надо менять систему в стране в целом. Всё давно прогнило, а эпицентр гнилухи - Аквадискотека))
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выложил у себя в инстаграме скрин эпизода с отмененным голом нападающего Али Соу в ворота «Химок» в матче 22-го тура РПЛ.
На кадре видно, что футболист не находился в офсайде, а значит забитый мяч ошибочно не засчитали.
«Как вы думаете, ЭТО когда-нибудь закончится или лучше забить уже и расслабиться?!» – написал Карпин.
- «Ростов» проиграл «Химкам» со счетом 0:1.
- Матч обслуживала судейская бригада Сергея Лапочкина.