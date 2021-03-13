Карпин – о судействе в матче с «Химками»: «Это когда-нибудь закончится или лучше забить и расслабиться?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выложил у себя в инстаграме скрин эпизода с отмененным голом нападающего Али Соу в ворота «Химок» в матче 22-го тура РПЛ.

На кадре видно, что футболист не находился в офсайде, а значит забитый мяч ошибочно не засчитали.

«Как вы думаете, ЭТО когда-нибудь закончится или лучше забить уже и расслабиться?!» – написал Карпин.

«Ростов» проиграл «Химкам» со счетом 0:1.

Матч обслуживала судейская бригада Сергея Лапочкина.