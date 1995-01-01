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    Карпин – о судействе в матче с «Химками»: «Это когда-нибудь закончится или лучше забить и расслабиться?»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выложил у себя в инстаграме скрин эпизода с отмененным голом нападающего Али Соу в ворота «Химок» в матче 22-го тура РПЛ.

    На кадре видно, что футболист не находился в офсайде, а значит забитый мяч ошибочно не засчитали.

    «Как вы думаете, ЭТО когда-нибудь закончится или лучше забить уже и расслабиться?!» – написал Карпин.

    • «Ростов» проиграл «Химкам» со счетом 0:1.
    • Матч обслуживала судейская бригада Сергея Лапочкина.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Валерия Карпина

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1690

      Nevsky_RU 2 минуты назад

      В том числе и для борьбы с подобным произволом в СССР существовали профсоюзы. Один в поле не воин в таких случаях. Тут не в футболе дело. Надо менять систему в стране в целом. Всё давно прогнило, а эпицентр гнилухи - Аквадискотека))

      0
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      Рейтинг: +324

      aldo conte 11 минут назад

      Хоть бы одного судью за явную ошибку, неважно умышленную или не умышленную (повышай квалификацию или не лезь судить) не просто отстранили на несколько игр, но при этом на 300-500 тыс. руб. оштрафовали. Максимум, что будет - пикейные жилеты на матч-тв языками помашут и всё. Через несколько дней после очередного тура и очередного судейского ляпа забудут. И так из года в год...

      2
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      Рейтинг: +4492

      mamba9090909 16 минут назад

      На снимке чётко видно, что локоть Соу находится в офсайде. В одной из игр Зенита, ладонь Азмуна была в офсайде. Гол отменили и никто не спорил.

      0
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      Рейтинг: -292

      Спартач80 > mamba9090909 11 минут назад

      Вот не зенитосам писать....

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      Рейтинг: +728

      Чехов на Садовой > mamba9090909 4 минуты назад

      Локтём забивать НЕЛЬЗЯ ! Сколь надо пояснять? Неужели можно быть настлько .....?

      0
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      Рейтинг: +7636

      Вомбат 24 минуты назад

      Дело даже в наличии офсайда или его отсутствии. Кстати, офсайд формально был. Его определяет программа. Дело в том, что после этого игрок Химок коснулся мяча, прежде чем тот попал к Соу. И решение о важности этого касания принимает арбитр. ВАР обязан был пригласить Лапочкина, он этого он не сделал. А Лапочкин имел право усомниться в решении ВАР и тоже этого не сделал. Но он вообще слабый арбитр, а вот бригада ВАР вызывает большие подозрения. Они не могли не заметить касания игрока Химок на замедленном повторе.

      2
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      Рейтинг: +1685

      FRZZ 45 минут назад

      Карпин прав, там не было никакого офсайда.

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