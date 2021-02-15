Соу близок к подписанию контракта с «Ростовом» до 2025 года

Нападающий софийского ЦСКА Али Соу согласовал условия контракта с «Ростовом».
По информации Metaratings, если сегодня донской клуб окончательно договорится о трансфере гамбийца, а сам он успешно пройдет медобследование, то будет заключено соглашение до лета 2025 года.
Ранее сообщалось, что 26-летний футболист и его агент уже прибыли в Россию.
- В этом сезоне Соу забил 8 голов в 15 матчах чемпионата Болгарии. В прошлом – 13 мячей в 30 играх.
- Рыночная стоимость форварда – 2 миллиона евро.
Источник: Metaratings