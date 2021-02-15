Соу близок к подписанию контракта с «Ростовом» до 2025 года

Нападающий софийского ЦСКА Али Соу согласовал условия контракта с «Ростовом».

По информации Metaratings, если сегодня донской клуб окончательно договорится о трансфере гамбийца, а сам он успешно пройдет медобследование, то будет заключено соглашение до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что 26-летний футболист и его агент уже прибыли в Россию.