«Ростов» близок к покупке гамбийского форварда Соу. Он забил 8 голов в 15 матчах чемпионата Болгарии

Когда-то не так давно в "Ростове" была связка полузащитник Герасименко и нападающий Маслов. Хотелось бы воспроизвести. Но Норманн- Шомуродов не получилось. Может сейчас с этим Соу что-то выйдет?
Нападающий софийского ЦСКА Али Соу может продолжить карьеру в «Ростове». Об этом пишет болгарское издание 24chasa.bg.
26-летний гамбиец и его агент уже прибыли в Россию для подписания контракта.
- Соу выступает на позиции центрального форварда.
- Его рост – 1,91 см.
- В этом сезоне он забил 8 голов в 15 матчах чемпионата Болгарии. В прошлом – 13 голов в 30 матчах.
- Рыночная цена Соу – 2 миллиона евро.