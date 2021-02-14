Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    «Ростов» близок к покупке гамбийского форварда Соу. Он забил 8 голов в 15 матчах чемпионата Болгарии

    Нападающий софийского ЦСКА Али Соу может продолжить карьеру в «Ростове». Об этом пишет болгарское издание 24chasa.bg.

    26-летний гамбиец и его агент уже прибыли в Россию для подписания контракта.

    • Соу выступает на позиции центрального форварда.
    • Его рост – 1,91 см.
    • В этом сезоне он забил 8 голов в 15 матчах чемпионата Болгарии. В прошлом – 13 голов в 30 матчах.
    • Рыночная цена Соу – 2 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: 24chasa.bg

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2021 21:55
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1065

      nominum 1 час назад

      Когда-то не так давно в "Ростове" была связка полузащитник Герасименко и нападающий Маслов. Хотелось бы воспроизвести. Но Норманн- Шомуродов не получилось. Может сейчас с этим Соу что-то выйдет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2244

      FENIX-SL 1 час назад

      в цска бы такой кадр

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +758

      Радио1000шумеров > FENIX-SL 33 минуты назад

      В ЦСКА бы Вагнера Лава...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      Каменный стояк 2 часа назад

      Очередного "подающего надежды" людоеда везут....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2244

      FENIX-SL > Каменный стояк 1 час назад

      если он людоед
      то ты тогда кто?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +407

      Каменный стояк > FENIX-SL 40 минут назад

      Я нормальный пацан...в отличие от тебя, ублюдка....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45114

      portero 2 часа назад

      Не мальчик уже, сразу в бой его хотят пустить. Рослый , наверное головой много забивает...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1065

      nominum > portero 1 час назад

      После продажи Шомы Ростову нужен такой игрок. Высокий и с играющей головой. Типа Маслова. Чтобы было кому выигрывать верховые подачи. Ну или хотя бы оттягивать на себя оборону противника.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1452

      KalterJax > nominum 1 час назад

      Мы тоже брали форварда такого плана из Словении, Хенти его зовут! Там был звездой, а здесь ну вообще никакой! Всё таки разница в уровне чемпионата сильно сказывается!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2244

      FENIX-SL > portero 1 час назад

      не мальчик уже
      но даже если бы в наш чемпионат вернулся Сейду Думбия
      зюбинье был бы уже далеко позади в гонке бомбардиров

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1065

      nominum > KalterJax 1 час назад

      Я не на форварда надеюсь, а на тренера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1428

      ySS 2 часа назад

      Уже и отвыкли к загорелым в Ростове.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1065

      nominum > ySS 1 час назад

      УЕФА, наверное, Ростов в расизме заподозрило. Разнарядку на количество Афрофутболистов прислали.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82656
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru