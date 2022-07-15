Агент Соу назвал причину ухода форварда из «Ростова»

Луиджи Соррентино, агент нападающего Али Соу, рассказал, почему его клиент решил приостановить контракт с «Ростовом» и перейти в «Анкарагюджю».

– Почему Али ушел?

– Было некоторое недопонимание в клубе. Но не с тренером, речь не про него.

– А с кем? С менеджментом? С одноклубниками?

– Кое-что было, но ничего особенного. Али, конечно, вернется в следующем году.

– Вы говорили с «Ростовом»? Как клуб отреагировал на решение Али?

– Естественно, в клубе не обрадовались его уходу. Но мы достигли договоренностей по всем вопросам, у нас сохранились отличные отношения, и Соу обязательно вернется в «Ростов».