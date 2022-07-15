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Агент Соу назвал причину ухода форварда из «Ростова»

Луиджи Соррентино, агент нападающего Али Соу, рассказал, почему его клиент решил приостановить контракт с «Ростовом» и перейти в «Анкарагюджю».

– Почему Али ушел?

– Было некоторое недопонимание в клубе. Но не с тренером, речь не про него.

– А с кем? С менеджментом? С одноклубниками?

– Кое-что было, но ничего особенного. Али, конечно, вернется в следующем году.

– Вы говорили с «Ростовом»? Как клуб отреагировал на решение Али?

– Естественно, в клубе не обрадовались его уходу. Но мы достигли договоренностей по всем вопросам, у нас сохранились отличные отношения, и Соу обязательно вернется в «Ростов».

  • Ростовчане в 2021 году купили Соу за 3,5 миллиона евро с учетом стоимости аренды.
  • Форвард за 1,5 сезона забил 7 голов и сделал 1 ассист в 31 матче.
  • В мае главный тренер «Ростова» Валерий Карпин приводил африканца в пример, как легионера, не покинувшего команду.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +4866

    ySS 18 минут назад

    Ух ты, как вывернул макаронник.
    Момент гораздо проще, бабла агентик подрубил, и всё

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