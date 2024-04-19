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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Анкарагюджю
Анкарагюджю
Анкара
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
19-го мая
Сайт:
http://www.ankaragucu.org.tr
Тренер:
Толунай Кафкас
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Трансляция
«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
2023.12.12 21:40
3
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
2023.12.12 13:50
1
В Турции приостановили проведение чемпионата на неопределенный срок
2023.12.12 09:05
8
Видео
Президент турецкого клуба избил судью – конфликт произошел после гола форварда ЦСКА
2023.12.11 23:43
4
ЦСКА не захотел подписывать форварда «Пари НН»
2023.02.04 15:45
2
Фото
«Пари НН» отдал Милсона в аренду в Турцию
2023.02.03 21:28
Агент Соу заявил, что гамбиец очень любит «Ростов». Летом он приостановил контракт
2023.01.24 14:23
2
Соу собирается летом вернуться в «Ростов». Он приостановил контракт в июле
2022.10.29 09:36
2
Оздоев – лучший игрок матча с «Анкарагюджю» по трем показателям
2022.08.27 23:49
2
Суперлига. «Карагюмрюк» разгромил «Анкарагюджю», Оздоев провел весь матч
2022.08.27 21:15
Пирло выпустил Оздоева в старте на матч с «Анкарагюджю»
2022.08.27 19:18
Агент Соу назвал причину ухода форварда из «Ростова»
2022.07.15 16:16
2
Фото
Соу перешел в «Анкарагюджю». Он приостановил контракт с «Ростовом»
2022.07.14 22:10
2
Названы пять зарубежных клубов, которым интересен Оздоев. Команды Пирло и Балотелли – в списке
2022.06.29 11:22
1
ЦСКА передумал отпускать Бистровича и отклонил предложение «Анкарагюджю»
2020.09.21 16:18
5
Sport24: полузащитник ЦСКА Бийол отказался переходить в «Анкарагюджю»
2020.09.07 16:24
«Я решил, что больше не буду играть за этот клуб». Садаев отреагировал на новость о своей пропаже
2019.11.21 14:11
12
Milliyet: в Турции пропал российский форвард Садаев
2019.11.21 11:19
9
Фото
«Анкарагюджю» подписал Садаева из «Ахмата»
2019.02.01 08:00
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