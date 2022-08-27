Суперлига. «Карагюмрюк» разгромил «Анкарагюджю», Оздоев провел весь матч

«Карагюмрюк» под руководством Андреа Пирло в четвертом туре чемпионата Турции победил «Анкарагюджю». Дубль у экс-форварда «Ливерпуля» Фабио Борини.

Российский полузащитник хозяев Магомед Оздоев провел на поле весь матч.

Голевой пас сделал полузащитник «Карагюмрюка» Джанер Эркин, ранее выступавший за ЦСКА.

Турция. Суперлига. 4-й тур

Карагюмрюк – Анкарагюджю – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Дурсун, 2; 2:0 – Борини, 9; 3:0 – Борини, 48; 3:1 – Бания, 53 (в свои ворота); 4:1 – Дианье, 83 (с пенальти).

Календарь Суперлиги

Турнирная таблица Суперлиги