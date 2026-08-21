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Оздоев честно ответил, почему выбрал «Краснодар»

21 августа, 21:43
1

Летний новичок «Краснодара» Магомед Оздоев объяснил, почему решил присоединиться к вице-чемпиону РПЛ.

«Команда борется за самые высокие места, и мне было интересно оставаться в футбольном мире, чтобы выигрывать титулы.

Я думаю, что «Краснодар» – один из тех вариантов, с которым можно достигать этих целей.

Почему сейчас? Я не думал об этом, не размышлял. Наверное, такова воля Всевышнего, что я должен в этот момент оказаться здесь. Мы же всегда говорим, что никогда не знаем, где окажемся.

«Краснодар» – это большой клуб с большими амбициями, прекрасной инфраструктурой, организацией. Тем более, с Сергеем Николаевичем (Галицким) не первый день знакомы.

Мне было приятно прийти сюда и постараться отдать все силы, чтобы мы вновь стали чемпионами», – сказал 33-летний полузащитник.

  • Оздоев вернулся в РПЛ после четырех лет выступлений за границей.
  • Он провел 3 сезона в ПАОКе, а до этого 1 сезон – в «Карагюмрюке».
  • Хавбек подписал с «Краснодаром» контракт до лета 2028 года.

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Источник: телеграм-канал «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Краснодар Оздоев Магомед
Комментарии (1)
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рылы
1787339213
какой голешник он положил челси! до сих пор вспоминаю)
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