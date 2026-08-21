Оздоев честно ответил, почему выбрал «Краснодар»

Летний новичок «Краснодара» Магомед Оздоев объяснил, почему решил присоединиться к вице-чемпиону РПЛ.
«Команда борется за самые высокие места, и мне было интересно оставаться в футбольном мире, чтобы выигрывать титулы.
Я думаю, что «Краснодар» – один из тех вариантов, с которым можно достигать этих целей.
Почему сейчас? Я не думал об этом, не размышлял. Наверное, такова воля Всевышнего, что я должен в этот момент оказаться здесь. Мы же всегда говорим, что никогда не знаем, где окажемся.
«Краснодар» – это большой клуб с большими амбициями, прекрасной инфраструктурой, организацией. Тем более, с Сергеем Николаевичем (Галицким) не первый день знакомы.
Мне было приятно прийти сюда и постараться отдать все силы, чтобы мы вновь стали чемпионами», – сказал 33-летний полузащитник.
- Оздоев вернулся в РПЛ после четырех лет выступлений за границей.
- Он провел 3 сезона в ПАОКе, а до этого 1 сезон – в «Карагюмрюке».
- Хавбек подписал с «Краснодаром» контракт до лета 2028 года.