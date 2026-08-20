Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев сравнил нынешний состав «Зенита» с командой, за которую выступал он.

Хавбек защищал цвета сине-бело-голубых с 2018 по 2022 год.

– Вы говорили, что уровень РПЛ в целом упал. А можете сравнить нынешний «Зенит» с тем, в котором играли вы?

– Эти команды можно сравнивать, они схожи. Но если взять футболистов в целом, то большинство игроков сильнее в «Зените», в котором играл я.

Но сейчас в Санкт-Петербурге тоже сильные футболисты.

– Соболев заиграл бы в вашем «Зените»?

– Думаю, он не играл бы.

– А Глушенков?

– Максим, думаю, играл бы.