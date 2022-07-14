Соу перешел в «Анкарагюджю». Он приостановил контракт с «Ростовом»

«Анкарагюджю» подтвердил трансфер нападающего «Ростова» Али Соу.

28-летний футболист будет выступать за турецкий клуб до конца сезона-2022/23.

Ранее гамбиец приостановил контракт с «Ростовом» до июня 2023 года.