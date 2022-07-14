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Соу перешел в «Анкарагюджю». Он приостановил контракт с «Ростовом»

«Анкарагюджю» подтвердил трансфер нападающего «Ростова» Али Соу.

28-летний футболист будет выступать за турецкий клуб до конца сезона-2022/23.

Ранее гамбиец приостановил контракт с «Ростовом» до июня 2023 года.

  • Ростовчане в 2021 году купили Соу за 3,5 миллиона евро с учетом стоимости аренды.
  • Форвард за 1,5 сезона забил 7 голов и сделал 1 ассист в 31 матче.
  • В мае главный тренер «Ростова» Валерий Карпин приводил африканца в пример, как легионера, не покинувшего команду.

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Источник: сайт «Анкарагюджю»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1114

    mama1991 16 минут назад

    пусть едут, их "ремесло" бесполезное нам не нада

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