Карпин – об уехавших легионерах: «Вот Соу так не поступил. В Африке нет той русофобии, которая есть в Европе»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации с легионерами в клубе.

– Какие вообще были ощущения, когда вернулись в «Ростов»? Узнали команду?

– Команда была та же, ничего нового для меня не было. Тем более, я их видел на сборах. Но начинались изменения, иностранцы в тот момент уже собирались уезжать.

– Не было возможности никого удержать?

– Вы считаете, что мы не разговаривали?

– «Зенит», ЦСКА, «Спартак» удержали своих легионеров.

– А как вы думаете, почему в больших клубах игроки остаются?

– Деньги.

– Ну вот. А в маленьком клубе за что оставаться? Так еще и аэропорт закрыт, рядом спецоперация, а мама с папой дома плачут. Все родственники легионеров переживали.

– Каким был диалог с игроками?

– Они просто пришли, привели свои доводы и объяснили, почему хотят уехать. Вот и все. Они ведь по решению ФИФА могли спокойно уезжать.

– Понимаете их решение?

– Естественно, понимаю. Поступил бы я так же – не знаю. Не факт. Али Соу вот так не поступил.

– Почему? Африканцы как-то по-другому воспринимают происходящее по сравнению с европейцами?

– Возможно. Той русофобии, которая есть в Европе, в Африке, наверное, нет. Вряд ли Али звонили друзья, родственники и федерация футбола Гамбии. А давление на наших шведов и норвегов было.

– А вы не почувствовали, что у них самих появилась неприязнь к России?

– Нет. Они как раз-таки говорили, что в России для них спокойно и они не очень понимают, с чего взялось такое давление.

– Надеетесь еще поработать с кем-то из уехавших легионеров?

– Если 30-го июня что-то изменится – да. Если нет – вряд ли.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?