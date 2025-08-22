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Валерий Карпин
Валерий Карпин
Завершил карьеру
2 февраля 1969 (57)
| Полузащитник
182 см | 78 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Быстров – о работе Карпина в «Динамо»: «Немножко «поплыл», идут какие-то оправдания»
2025.08.22 11:14
2
Карпин ответил Черданцеву: «Люди, некомпетентные в футболе, начинают делиться своей вкусовщиной»
2024.11.22 11:55
7
Кучаев назвал причину перехода в «Ростов»
2024.06.27 04:39
3
Глушаков назвал тренера, на которого он будет похож
2023.11.08 15:12
4
Карпин назвал главный недостаток Миранчука
2023.10.12 18:57
4
Карпин: «Нынешняя сборная России однозначно сильнее, чем мой «Спартак». Там были не очень сильные футболисты»
2022.03.25 21:35
5
Видео
Чернов повторил на тренировке сейв против «Локомотива»
2019.09.14 10:53
4
Лидер фан-движения «Спартака»: «Глушакова топить не буду. Не приму Дзюбу и Карпина. Первый воровал халаты и деньги, а второй подговаривал проигрывать»
2018.11.27 06:06
29
Карпин: «Не понял, во что играет «Спартак»
2017.07.18 22:37
19
Карпин будет болеть за «Краснодар» в матче с «Сельтой» в Лиге Европы
2017.03.09 13:47
13
Карпин: «Самедов мог оказаться в «Спартаке» еще при мне»
2017.02.02 15:39
7
Карпин: «Я в сборной Беларуси? Впервые слышу»
2017.01.09 22:59
4
Макаров: «Карпин перекрыл Джанаеву все дороги в «Спартаке», а теперь Сослан играет в Лиге чемпионов»
2016.12.01 12:01
14
Тихонов: «При Карпине «Спартак» показывал веселый футбол»
2016.11.08 10:45
10
Асхабадзе: «У Карпина есть жилка для работы главой РФС»
2016.11.02 14:31
3
«Локомотив» во вторник проведет переговоры с Карпиным
2016.08.09 00:54
23
Карпин: «От Роналду на Евро ждали большего, но ваши ожидания – это ваши проблемы»
2016.07.06 21:30
4
«Кубань» опровергла информацию о возможном приходе Карпина
2016.05.17 12:00
3
Карпин: «Кокорин и Жирков это реальное усиление для «Зенита»
2016.01.31 02:29
Помощниками Карпина в армавирском «Торпедо» будут испанцы
2015.07.09 18:15
43
Ловчев: «Карпин в Армавире – это правильная дорога»
2015.07.09 16:04
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