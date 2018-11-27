Лидер фан-движения «Спартака»: «Глушакова топить не буду. Не приму Дзюбу и Карпина. Первый воровал халаты и деньги, а второй подговаривал проигрывать»

Лидер фанатского движения «Спартака» Амир «Профессор» Хуслютдинов высказал свое отношение к новому главному тренеру команды Олегу Кононову и полузащитнику Денису Глушакову.

– Как вы отнеслись к назначению Кононова?

– Я не фанат Олега Кононова. Но если он начнет приносить команде пользу, будем только рады и станем его поддерживать изо всех сил.

Получится так же, как с Массимо Каррерой. Мы, кстати, надеялись, что он станет легендой, но не сложилось. Но жизнь продолжается. Уходили Федор Черенков, Юрий Гаврилов, Константин Иванович Бесков, но «Спартак» оставался.

– Как восприняли возвращение в основной состав Дмитрия Комбарова, Андрея Ещенко и Артема Реброва?

– Состав определяет главный тренер. За это он получает деньги, отчитывается перед руководством, болельщиками и, что очень важно, своей совестью.

Если эти игроки приносят результат, мы будем их принимать. Пусть играют и доказывают свою состоятельность.

– Есть такие игроки или тренеры, которых вы не будете воспринимать ни при каких обстоятельствах?

– Артем Дзюба и Валерий Карпин. Один халаты и деньги воровал. И еще чушь всякую нес.

Второй подговаривал игроков, чтобы те проигрывали, а он на этой волне стал главным тренером. Унаи Эмери, по-моему, в трех интервью об этом говорил.

– Денис Глушаков хотел встретиться с болельщиками.

– Если бы захотел, встретился бы. Но по его сегодняшней ситуации, встреча, думаю, ничего бы не принесла. Мнения о нем у людей – диаметрально противоположные.

– А у вас?

– Скажу так: он – человек не очень умный и последние полтора года просто не тянет. Возможно, это не игрок «Спартака».

Но это решать главному тренеру. Поддерживать его точно не буду. Но и не желаю топить окончательно.

– Капитанской повязки он достоин?

– Не могу рассуждать на этот счет. Я же не нахожусь внутри коллектива. Не знаю, какие там отношения. Если люди ему доверили капитанскую повязку, то это – их зона ответственности. Не переживаю персонально за Глушакова, Иванова или Петрова, я просто болею за «Спартак».