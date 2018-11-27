Лидер фан-движения «Спартака»: «Глушакова топить не буду. Не приму Дзюбу и Карпина. Первый воровал халаты и деньги, а второй подговаривал проигрывать»

Если Кононов не лишил Глушака повязки значит доверяет ему. Другое дело что Денис играет сейчас ниже себя образца чемпионского сезона. Ему бы прибавить, если может конечо.
Лидер фанатского движения «Спартака» Амир «Профессор» Хуслютдинов высказал свое отношение к новому главному тренеру команды Олегу Кононову и полузащитнику Денису Глушакову.
– Как вы отнеслись к назначению Кононова?
– Я не фанат Олега Кононова. Но если он начнет приносить команде пользу, будем только рады и станем его поддерживать изо всех сил.
Получится так же, как с Массимо Каррерой. Мы, кстати, надеялись, что он станет легендой, но не сложилось. Но жизнь продолжается. Уходили Федор Черенков, Юрий Гаврилов, Константин Иванович Бесков, но «Спартак» оставался.
– Как восприняли возвращение в основной состав Дмитрия Комбарова, Андрея Ещенко и Артема Реброва?
– Состав определяет главный тренер. За это он получает деньги, отчитывается перед руководством, болельщиками и, что очень важно, своей совестью.
Если эти игроки приносят результат, мы будем их принимать. Пусть играют и доказывают свою состоятельность.
– Есть такие игроки или тренеры, которых вы не будете воспринимать ни при каких обстоятельствах?
– Артем Дзюба и Валерий Карпин. Один халаты и деньги воровал. И еще чушь всякую нес.
Второй подговаривал игроков, чтобы те проигрывали, а он на этой волне стал главным тренером. Унаи Эмери, по-моему, в трех интервью об этом говорил.
– Денис Глушаков хотел встретиться с болельщиками.
– Если бы захотел, встретился бы. Но по его сегодняшней ситуации, встреча, думаю, ничего бы не принесла. Мнения о нем у людей – диаметрально противоположные.
– А у вас?
– Скажу так: он – человек не очень умный и последние полтора года просто не тянет. Возможно, это не игрок «Спартака».
Но это решать главному тренеру. Поддерживать его точно не буду. Но и не желаю топить окончательно.
– Капитанской повязки он достоин?
– Не могу рассуждать на этот счет. Я же не нахожусь внутри коллектива. Не знаю, какие там отношения. Если люди ему доверили капитанскую повязку, то это – их зона ответственности. Не переживаю персонально за Глушакова, Иванова или Петрова, я просто болею за «Спартак».