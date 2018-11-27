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    Лидер фан-движения «Спартака»: «Глушакова топить не буду. Не приму Дзюбу и Карпина. Первый воровал халаты и деньги, а второй подговаривал проигрывать»

    Лидер фанатского движения «Спартака» Амир «Профессор» Хуслютдинов высказал свое отношение к новому главному тренеру команды Олегу Кононову и полузащитнику Денису Глушакову.

    Как вы отнеслись к назначению Кононова?

    – Я не фанат Олега Кононова. Но если он начнет приносить команде пользу, будем только рады и станем его поддерживать изо всех сил.

    Получится так же, как с Массимо Каррерой. Мы, кстати, надеялись, что он станет легендой, но не сложилось. Но жизнь продолжается. Уходили Федор Черенков, Юрий Гаврилов, Константин Иванович Бесков, но «Спартак» оставался.

    Как восприняли возвращение в основной состав Дмитрия Комбарова, Андрея Ещенко и Артема Реброва?

    – Состав определяет главный тренер. За это он получает деньги, отчитывается перед руководством, болельщиками и, что очень важно, своей совестью.

    Если эти игроки приносят результат, мы будем их принимать. Пусть играют и доказывают свою состоятельность.

    Есть такие игроки или тренеры, которых вы не будете воспринимать ни при каких обстоятельствах?

    – Артем Дзюба и Валерий Карпин. Один халаты и деньги воровал. И еще чушь всякую нес.

    Второй подговаривал игроков, чтобы те проигрывали, а он на этой волне стал главным тренером. Унаи Эмери, по-моему, в трех интервью об этом говорил.

    Денис Глушаков хотел встретиться с болельщиками.

    – Если бы захотел, встретился бы. Но по его сегодняшней ситуации, встреча, думаю, ничего бы не принесла. Мнения о нем у людей – диаметрально противоположные.

    А у вас?

    – Скажу так: он – человек не очень умный и последние полтора года просто не тянет. Возможно, это не игрок «Спартака».

    Но это решать главному тренеру. Поддерживать его точно не буду. Но и не желаю топить окончательно.

    Капитанской повязки он достоин?

    – Не могу рассуждать на этот счет. Я же не нахожусь внутри коллектива. Не знаю, какие там отношения. Если люди ему доверили капитанскую повязку, то это – их зона ответственности. Не переживаю персонально за Глушакова, Иванова или Петрова, я просто болею за «Спартак».

    Источник: «Советский спорт»

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    27.11.2018 06:06
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +451

      frizom 27 ноября 2018, 16:51

      Если Кононов не лишил Глушака повязки значит доверяет ему. Другое дело что Денис играет сейчас ниже себя образца чемпионского сезона. Ему бы прибавить, если может конечо.

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 15:28

      Все разложил грамотно и понятно.

      2
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 27 ноября 2018, 15:10

      Забавный человечек,этот лидер! Значит,"деревянный и кудрявый" полные "пассивные светло-синие",а Глушак наполовину. Хотя,пару недель назад,именно фан-движение,махало лозунгами про резиновое изделие.. Или,сей гражданин,из другой фАнатеки? В общем,как-то не по лидерски...

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Ruryu 27 ноября 2018, 15:32

      Ой,это че за минусование подпольное?

      0
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 27 ноября 2018, 14:59

      не лидер фан движения, а прокурор)

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 27 ноября 2018, 12:10

      всем привет.Я вернулся
      И сразу новость про Спартак)))))

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Persona_non_Grata 27 ноября 2018, 12:55

      и там буду))))

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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Татарин за ЦСКА 27 ноября 2018, 15:30

      Привет. Сколько лет ,сколько зим?

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > zigbert 27 ноября 2018, 16:29

      Да,много меня не было))))))

      1
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 27 ноября 2018, 11:51

      как же его топить? оно же не тонет

      2
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 27 ноября 2018, 11:29

      Первый теперь игрок года а второй выше спартака в таблице))

      3
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 27 ноября 2018, 11:02

      Сам яблоки в колхозе воровал и арбузы на соседской бахче, а теперь моралиста включил. Да, а сосед то инвалид был!

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 27 ноября 2018, 10:51

      Этот упырь получил капитанскую повязку не чесным путём.
      Я против капитанства Глушакова.

      2
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 27 ноября 2018, 10:26

      А я не желаю видеть Глушакова с капитанской повязкой.

      5
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