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    Карпин: «Самедов мог оказаться в «Спартаке» еще при мне»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин отметил, что полузащитник Александр Самедов мог оказаться в клубе еще при нем. 32-летний хавбек подписал с красно-белыми контракт 16 января 2017 года.

    «Самедов мог оказаться в «Спартаке» еще при мне. Уходя из «Москвы» он выбрал «Динамо». Почти договорились с ним. Агенты Самедова бегали из одного клуба в другой. Говорили: «Нам здесь дают вот столько! А здесь – столько. Вы еще накиньте…»

    Когда терпение закончилось? Так у нас уже была договоренность – руки пожали! Для меня руки пожать – все!» – рассказал Карпин.

    Напомним, Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 годы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.02.2017 15:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +411

      aam 2 февраля 2017, 20:29

      Да если б я мог, то Спартак был бы чемпионом России, а Россия чемпионом мира.... бла бла бла

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 2 февраля 2017, 19:10

      Если бы мог, то оказался бы. Плохо этого хотел...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 2 февраля 2017, 19:01

      не нужный трансфер

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 2 февраля 2017, 17:52

      но не оказался же раньше

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 2 февраля 2017, 17:33

      Конечно игрок не плохой, но возраст, это уж лучше миранчука забрали бы

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 2 февраля 2017, 16:56

      С днём рождения, Карпуша,
      Но нет смысла тебя сегодня слушать.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 2 февраля 2017, 16:05

      Ну у всех нормальных людей так и должно быть

      3
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