Карпин: «Самедов мог оказаться в «Спартаке» еще при мне»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин отметил, что полузащитник Александр Самедов мог оказаться в клубе еще при нем. 32-летний хавбек подписал с красно-белыми контракт 16 января 2017 года.

«Самедов мог оказаться в «Спартаке» еще при мне. Уходя из «Москвы» он выбрал «Динамо». Почти договорились с ним. Агенты Самедова бегали из одного клуба в другой. Говорили: «Нам здесь дают вот столько! А здесь – столько. Вы еще накиньте…»

Когда терпение закончилось? Так у нас уже была договоренность – руки пожали! Для меня руки пожать – все!» – рассказал Карпин.

Напомним, Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 годы.