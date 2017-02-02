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Карпин: «Самедов мог оказаться в «Спартаке» еще при мне»

2 февраля 2017, 15:39
7

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин отметил, что полузащитник Александр Самедов мог оказаться в клубе еще при нем. 32-летний хавбек подписал с красно-белыми контракт 16 января 2017 года.

«Самедов мог оказаться в «Спартаке» еще при мне. Уходя из «Москвы» он выбрал «Динамо». Почти договорились с ним. Агенты Самедова бегали из одного клуба в другой. Говорили: «Нам здесь дают вот столько! А здесь – столько. Вы еще накиньте…»

Когда терпение закончилось? Так у нас уже была договоренность – руки пожали! Для меня руки пожать – все!» – рассказал Карпин.

Напомним, Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 годы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр Карпин Валерий
Комментарии (7)
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filosof sparty
1486040751
Ну у всех нормальных людей так и должно быть
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subbotaspartak
1486043781
С днём рождения, Карпуша, Но нет смысла тебя сегодня слушать.
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dimon2602
1486045989
Конечно игрок не плохой, но возраст, это уж лучше миранчука забрали бы
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swot1205
1486047154
но не оказался же раньше
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тётя ASYA
1486051301
не нужный трансфер
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Apocalypse
1486051850
Если бы мог, то оказался бы. Плохо этого хотел...
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aam
1486056567
Да если б я мог, то Спартак был бы чемпионом России, а Россия чемпионом мира.... бла бла бла
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