Калинин рассказал, чего ему не хватает в Греции

Защитник «Пансерраикоса» Игорь Калинин рассказал, по чему скучает в Греции.

– Что вам больше всего понравилось в Греции?

– Греки нам близки, потому что они православные христиане, верующий народ. Но они более открытые, всегда улыбаются. Мы подружились с одним мужчиной, который продает разные продукты. Один раз пришел к нему с дочками и женой, он нам просто подарил арбуз, клубнику. В общем, мне нравятся люди в Греции. Да и погода очень хорошая, море в 20 минутах от дома. В плане быта нам здесь очень нравится, но лично я скучаю по России. Не хватает бани.

– Какой город в Греции вам больше всего запомнился?

– Недавно ко мне прилетал Николай Комличенко с супругой. Были на Крите, Санторини, Миконосе, очень красивая страна. Виды на этих островах просто сумасшедшие. Салоники тоже хороший город, но он больше портовый. Там много туристов, таверн, пляжей. Очень понравилось на Миконосе, везде очень красиво.

– Цены в Греции сильно кусаются?

– На недвижимость и аренду сильно, да. В Салониках я живу в хорошем районе, частном секторе. Тут живут футболисты, баскетболисты. Стоимость аренды, как в топовом ЖК в Москве, но качество уступает. Очень много надо платить за электричество, газ. Цены на это в три раза выше, но зато дешевые автомобили. Сколько тут стоят продукты не буду говорить, а то потом начнется история, как у Комличенко с помидорами.

– Вам понравилась греческая кухня?

– Да, понравилась тем, что порции большие. Я ем много, и тут культ оливкового масла. Оливки можно на улице рвать. Вкусная молочная продукция. Кухня не сильно отличается от нашей, но мне не хватает воблы. Правда, Николай Комличенко привез мне 15 килограммов этой рыбы. В Салониках есть русский магазин «Москва», можно купить соленья.