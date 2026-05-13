Названы два клуба, которые могут купить легионера «Спартака»

«Олимпиакос» и «Панатинаикос» заинтересованы в нападающем «Спартака» Ливае Гарсии.
Оба клуба ищут игрока на эту позицию, а москвичи готовы отпустить тринидадца при хорошем предложении.
В этом сезоне 28-летний форвард провел за «Спартак» 31 матч, забил 7 голов, сделал 5 ассистов.
- Москвичи приобрели его у греческого АЕКа за 18,7 миллиона евро без учета бонусов.
- Transfermarkt оценивает Гарсию в 7,5 миллиона евро.
- Срок контракта нападающего со «Спартаком» рассчитан до середины 2028 года.
