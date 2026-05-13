  • Названы два клуба, которые могут купить легионера «Спартака»

Названы два клуба, которые могут купить легионера «Спартака»

13 мая, 11:00
4

«Олимпиакос» и «Панатинаикос» заинтересованы в нападающем «Спартака» Ливае Гарсии.

Оба клуба ищут игрока на эту позицию, а москвичи готовы отпустить тринидадца при хорошем предложении.

В этом сезоне 28-летний форвард провел за «Спартак» 31 матч, забил 7 голов, сделал 5 ассистов.

  • Москвичи приобрели его у греческого АЕКа за 18,7 миллиона евро без учета бонусов.
  • Transfermarkt оценивает Гарсию в 7,5 миллиона евро.
  • Срок контракта нападающего со «Спартаком» рассчитан до середины 2028 года.

Источник: TransferFeed
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига Спартак Олимпиакос Панатинаикос Гарсия Ливай
Комментарии (4)
krawensky
1778661582
R_a_i_n
1778667646
Не поперло у Гарсии. Продавать однозначно и искать ну прям классного напа. По типу Адриано, Кордоба. Угальде, если будут предложения, тоже отпускать. Заболотный пусть сидит на лавке, никому не мешает.
k611
1778672698
Предложат ли они нужную сумму большой вопрос...
Прокс
1778673896
И Раинку бл.ядинку тоже продавайте,хотя она каждый день продана!!!
