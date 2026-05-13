Названы два клуба, которые могут купить легионера «Спартака»

«Олимпиакос» и «Панатинаикос» заинтересованы в нападающем «Спартака» Ливае Гарсии.

Оба клуба ищут игрока на эту позицию, а москвичи готовы отпустить тринидадца при хорошем предложении.

В этом сезоне 28-летний форвард провел за «Спартак» 31 матч, забил 7 голов, сделал 5 ассистов.