«Зенит» может забрать Воробьева из «Локомотива»

«Зенит» следит за развитием ситуации с нападающим «Локомотива» Дмитрием Воробьевым, так как питерцам интересен этот футболист.
Форвард до сих пор не продлил контракт с красно-зелеными, который истекает следующим летом и может покинуть команду.
Также сообщается, что Воробьев вряд ли перейдет в «Спартак». Он не является приоритетным вариантом для красно-белых, хотя этот вариант и вероятен в случае ухода Манфреда Угальде и Ливая Гарсии. В клубе для усиления атаки в первую очередь рассматривают легионеров.
- 28-летний Воробьев в минувшем сезоне провел за «Локомотив» 34 матча, забил 12 голов, сделал 7 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»