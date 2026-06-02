«Зенит» может забрать Воробьева из «Локомотива»

«Зенит» следит за развитием ситуации с нападающим «Локомотива» Дмитрием Воробьевым, так как питерцам интересен этот футболист.

Форвард до сих пор не продлил контракт с красно-зелеными, который истекает следующим летом и может покинуть команду.

Также сообщается, что Воробьев вряд ли перейдет в «Спартак». Он не является приоритетным вариантом для красно-белых, хотя этот вариант и вероятен в случае ухода Манфреда Угальде и Ливая Гарсии. В клубе для усиления атаки в первую очередь рассматривают легионеров.