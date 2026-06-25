Комментарий Винисиуса после дубля в ворота Шотландии

Вингер сборной Бразилии Винисиус высказался о матче с Шотландией (3:0) в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026, где он сделал дубль.

«Меня не волнует личная статистика, а волнует то, делаю ли я все возможное, чтобы помочь сборной. Но я доволен своими голами. Забил даже головой – обещал это тренеру [Карло Анчелотти]. А он сказал, что это практически невозможно и что за это он сделает мне подарок. Что ж, подождем.

Самое важное – это победы, улучшение нашей игры. Речь идет о том, чтобы продолжать еще больше совершенствоваться для достижения следующей цели, потому что дальше плей-офф», – сказал Винисиус.