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Комментарий Винисиуса после дубля в ворота Шотландии

25 июня, 09:12
2

Вингер сборной Бразилии Винисиус высказался о матче с Шотландией (3:0) в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026, где он сделал дубль.

«Меня не волнует личная статистика, а волнует то, делаю ли я все возможное, чтобы помочь сборной. Но я доволен своими голами. Забил даже головой – обещал это тренеру [Карло Анчелотти]. А он сказал, что это практически невозможно и что за это он сделает мне подарок. Что ж, подождем.

Самое важное – это победы, улучшение нашей игры. Речь идет о том, чтобы продолжать еще больше совершенствоваться для достижения следующей цели, потому что дальше плей-офф», – сказал Винисиус.

  • Бразилец забил мячи на 7-й и 45+3-й минутах.
  • У него в активе 4 гола и 1 ассист в 3 матчах на ЧМ-2026.

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Источник: ESPN Brazil
Чемпионат мира Бразилия Шотландия Винисиус
Комментарии (2)
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vvv123
1782372111
Тупые скоты опять обкакались... И поделом! Я за Сантоса болею!
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ftseburov
1782372333
Комментарий скрыт модератором
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