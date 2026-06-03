Саусь – о «Спартаке»: «Ожидания были чуть другие»

Зимний новичок «Спартака» Владислав Саусь высказался о первых месяцах в московском клубе.
«Конечно, были чуть другие ожидания. Просто чуть не повезло – случилась травма, из-за которой я пропустил около двух месяцев.
Обидно, что только перешел в «Спартак», прошел сборы, набрал форму и спустя две недели травмировался. Но ничего, сейчас травмы постепенно уходят.
Немножко отдохнем в отпуске и на сборах начнем работать, чтобы к началу сезона завоевать место в составе.
Понятно, что каждый футболист будет пытаться доказывать свою состоятельность и получать больше игрового времени. Это нормально.
Я в «Спартак» шел, чтобы играть. Поэтому все покажут сборы. Кто будет сильнее, тот и будет на поле», – заявил 22-летний правый полузащитник.
- В январе Саусь перешел из «Балтики» в «Спартак» за 3,8 миллиона евро.
- В составе красно-белых он поучаствовал в 5 матчах, проведя на поле 72 минуты.
Источник: «Известия»