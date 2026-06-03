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Саусь – о «Спартаке»: «Ожидания были чуть другие»

Вчера, 00:43
15

Зимний новичок «Спартака» Владислав Саусь высказался о первых месяцах в московском клубе.

«Конечно, были чуть другие ожидания. Просто чуть не повезло – случилась травма, из-за которой я пропустил около двух месяцев.

Обидно, что только перешел в «Спартак», прошел сборы, набрал форму и спустя две недели травмировался. Но ничего, сейчас травмы постепенно уходят.

Немножко отдохнем в отпуске и на сборах начнем работать, чтобы к началу сезона завоевать место в составе.

Понятно, что каждый футболист будет пытаться доказывать свою состоятельность и получать больше игрового времени. Это нормально.

Я в «Спартак» шел, чтобы играть. Поэтому все покажут сборы. Кто будет сильнее, тот и будет на поле», – заявил 22-летний правый полузащитник.

  • В январе Саусь перешел из «Балтики» в «Спартак» за 3,8 миллиона евро.
  • В составе красно-белых он поучаствовал в 5 матчах, проведя на поле 72 минуты.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Спартак Саусь Владислав
Комментарии (15)
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Strige
1780438049
Ага... Лучше задницу тренируй, тебе еще лавку весь сезон ей полировать )))
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Mirak92
1780438977
Дубина) Балтика твой потолок был. После Спартака, ты в принципе на... никому не нужен будешь. Отмаринуют тебя шашлычные
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IVANRUS777
1780439211
Я так и не понял до конца на какую позицию его приобретали. Как фланговый игрок он не обладает достаточными качествами для игры в Спартаке и точно будет проигрывать конкуренцию, а как крайнего защитника его даже и не рассматривает Карседо. Купили, чтобы был и паспорт при нём.
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рылы
1780455304
ну хоть кубок взял - будет, что вспомнить на пенсии. а так очевидно следующее: зенит решил не возвращать своего воспитанника - а хряки выложили за него почти 4 ляма. будет интересно понаблюдать, не лажанули ли они.
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zigbert
1780456205
Игрок молодой перспективный,может быть новый сезон будет для него более удачным. Все будет зависеть от его характера и отношения к делу.
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oyabun
1780457695
После летней паузы может так оказаться, что состав на поле выйдет совсем другой. И Сажусь может оказаться в основе. Парень перспективный.
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...уефан
1780468043
...всё будет зависеть от игровых схем и задач на матчи в целом и его отрезки, будешь ли ты вписываться со своими качествами и технической оснащённостью в игру нужную на данный момент. Хотя, не исключено, что Карседо будет тебя универсалить, только вот, на какие позиции и под какие задачи в игре...
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alefreddy
1780471084
старайся и все получиться
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Ивантеевец
1780471636
Ну травмы, к сожалению, неотъемлемая часть футбола. Игрок молодой, перспективный, так что если ничего серьезного нет должен восстановиться и играть чаще. Вопрос больше в другом - на какую позицию ставить?
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Интерес
1780474342
Ничего не получится,ведь все спартачи уверены,что талалайцы-это про дрессуру и физику,колхоз...А чего тут вдруг должно состояться по-иному? Брали,чтобы отомстить за осквернение во всех "асанах".
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