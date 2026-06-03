Саусь – о «Спартаке»: «Ожидания были чуть другие»

Зимний новичок «Спартака» Владислав Саусь высказался о первых месяцах в московском клубе.

«Конечно, были чуть другие ожидания. Просто чуть не повезло – случилась травма, из-за которой я пропустил около двух месяцев.

Обидно, что только перешел в «Спартак», прошел сборы, набрал форму и спустя две недели травмировался. Но ничего, сейчас травмы постепенно уходят.

Немножко отдохнем в отпуске и на сборах начнем работать, чтобы к началу сезона завоевать место в составе.

Понятно, что каждый футболист будет пытаться доказывать свою состоятельность и получать больше игрового времени. Это нормально.

Я в «Спартак» шел, чтобы играть. Поэтому все покажут сборы. Кто будет сильнее, тот и будет на поле», – заявил 22-летний правый полузащитник.