В «Зените» назвали условие для продажи Дугласа Сантоса и Луиса Энрике

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов допустил уход ведущих бразильских легионеров этим летом.
Он назвал условие для продажи левого защитника Дугласа Сантоса и вингера Луиса Энрике – обоих вызвали в сборную Бразилии на ЧМ-2026.
«Нужно смотреть, какую сумму предложат. Если люди придут с предложением, будем рассматривать, как и по всем игрокам. Главный тренер Сергей Богданович Семак говорил, что, если будет хорошее предложение, не будем препятствовать», – сказал Зырянов.
- В прошедшем сезоне Сантос оформил 2+2 в 25 матчах. Его рыночная стоимость – 7,5 млн евро.
- В активе Энрике 6 голов и 4 ассиста в 34 играх. Его рыночная стоимость – 24 млн евро.
Источник: «РИА Новости»