В «Зените» назвали условие для продажи Дугласа Сантоса и Луиса Энрике

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов допустил уход ведущих бразильских легионеров этим летом.

Он назвал условие для продажи левого защитника Дугласа Сантоса и вингера Луиса Энрике – обоих вызвали в сборную Бразилии на ЧМ-2026.

«Нужно смотреть, какую сумму предложат. Если люди придут с предложением, будем рассматривать, как и по всем игрокам. Главный тренер Сергей Богданович Семак говорил, что, если будет хорошее предложение, не будем препятствовать», – сказал Зырянов.