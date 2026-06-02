Риера отказался работать в РПЛ

Испанский тренер Альберт Риера не рассматривает возможность трудоустройства в России в ближайшее время.

Об этом сообщил его агент Энди Бара. Причина отказа работать в РПЛ – отсутствие еврокубков.

«Альберт не рассматривает Россию в качестве работы на данный момент. Интерес оттуда есть, но он отказывается ехать в РПЛ, и на данный момент рассматривает только европейские лиги.

Риера готов работать в России только при условии, что российские клубы будут играть в еврокубках. Когда это случится, Альберт будет рассматривать предложения из РПЛ.

Сейчас он заинтересован работать в Европе с клубами, которые имеют возможность играть в еврокубках», – сказал агент.