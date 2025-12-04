Стала известна сумма отступных за тренера, которым интересовался «Спартак»

В новом контракте главного тренера «Целе» Альберта Риеры с клубом появился пункт об отступных. Они составляют 7 миллионов евро.
3 декабря «Целе» объявил о продлении контракта с Риерой. Соглашение словенскогго клуба с испанским специалистом рассчитано до 2028 года.
Интерес к Риере проявляет «Спартак». В ноябре в словенском клубе были готовы отпустить тренера в Москву за 1,5 – 2 миллиона евро. Представители красно-белых летали в Словению, чтобы убедить тренера возглавить команду, но столкнулись с отказом. Также на Риеру претендовала «Црвена Звезда».
- Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Вадим Романов после ухода из клуба 11 ноября Деяна Станковича.
- 43-летний Риера в прошлом сезоне выиграл с «Целе» Кубок Словении.
Источник: Legalbet