Назван лучший игрок РПЛ по числу удачных действий в штрафной соперника

Нападающий «Ростова» Егор Голенков стал лидером первой части сезона РПЛ по количеству удачных действий в штрафной соперника.

Он провeл на поле 1349 минут и за это время совершил 96 такиз действий

Топ-10 игроков по количеству удачных действий в чужой штрафной площади в текущем сезоне выглядит так: