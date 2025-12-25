Назван лучший игрок РПЛ по числу удачных действий в штрафной соперника

Нападающий «Ростова» Егор Голенков стал лидером первой части сезона РПЛ по количеству удачных действий в штрафной соперника.
Он провeл на поле 1349 минут и за это время совершил 96 такиз действий
Топ-10 игроков по количеству удачных действий в чужой штрафной площади в текущем сезоне выглядит так:
- Егор Голенков («Ростов») – 96 (1349 минут);
- Артeм Дзюба («Акрон») – 77 (1480 мин);
- Джон Кордоба («Краснодар») – 73 (1513 мин);
- Мирлинд Даку («Рубин») – 60 (1638 мин);
- Дмитрий Воробьeв («Локомотив») – 57 (1080 мин);
- Виктор Са («Краснодар») – 54 (1448 мин);
- Иван Сергеев («Динамо») – 53 (1427 мин);
- Георгий Мелкадзе («Ахмат») – 52 (1272 мин);
- Александр Соболев («Зенит») – 51 (799 мин);
- Пабло Солари («Спартак») – 51 (1201 мин).
Источник: телеграм-канал «РУСТАТ»