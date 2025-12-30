Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бразилия. Серия А
Команды
Сан-Паулу
Виктор Са
€ 2,50 млн
Виктор Са
Сан-Паулу
27 марта 1994 (32)
#27 | Нападающий
178 см
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Фото
Покинувший «Краснодар» Са нашел новый клуб
2 июля
2
Фото
«Краснодар» объявил об уходе легионера
1 июля
5
Бразильский клуб договорился о контракте с игроком «Краснодара»
12 июня
Вингер «Краснодара» Са принял предложение бразильского клуба
4 июня
«Краснодар» хочет продлить контракт с бразильским вингером
1 мая
Бразильский легионер близок к уходу из «Краснодара»
22 апреля
1
Бразилец из «Краснодара» может стать россиянином
22 марта
6
Топ-10 игроков первой части сезона РПЛ по заработанным фолам
9 января
5
Вингер «Краснодара» может перейти в «Гремио»
2025.12.30 12:45
Назван лучший игрок РПЛ по числу удачных действий в штрафной соперника
2025.12.25 15:55
Символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.10.29 19:53
2
Два бразильских клуба заинтересовались игроком «Краснодара»
2025.09.25 09:25
Стала известна позиция вингера «Краснодара» по предложению «Коринтианса»
2025.07.29 09:35
1
Вингер «Краснодара» отреагировал на предложения бразильских клубов
2025.07.01 10:12
1
Вингер «Краснодара» высказался о возможном уходе из клуба
2025.06.08 22:16
3
Три клуба претендуют на Са из «Краснодара»
2025.01.09 09:28
2
Са: «Зимняя пауза в РПЛ – это из параллельной реальности»
2024.12.13 19:55
Са сможет сыграть за «Краснодар» против «Химок»
2024.11.20 13:10
1
Легионер «Краснодара»: «Конечно, хочу сыграть за сборную России»
2024.10.23 20:00
«Краснодар» продлил контракт с бразильским легионером
2024.09.23 22:22
Опубликована сборная 8-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.09.16 16:09
1
Фото
Зимний новичок «Краснодара» развил самую большую скорость в 19-м туре РПЛ
2024.03.05 15:50
1
Са из «Краснодара» сравнил РПЛ и Серию А
2024.03.03 23:44
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
Видео
Вагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
Видео
Вагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+