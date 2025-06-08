Вингер «Краснодара» высказался о возможном уходе из клуба

Вингер «Краснодара» Виктор Са рассказал, что открыт для предложений из других клубов.
По его словам, разлука с семьей является для него серьезным испытанием. Игрок хочет чаще видеться со своим сыном.
«Я открыт для предложений: как я уже объяснял, вопрос, связанный с моим сыном, для меня очень важен. Я собираюсь сосредоточиться на Суперкубке России, а после этого я сяду со своими агентами, также узнаю, что «Краснодар» думает о моем будущем», – сказал Са.
Также Са рассказал о том, что ранее его контракт хотел выкупить «Васко да Гама», однако «Краснодар» отказался рассматривать данное предложение, так как команда боролась за чемпионство в РПЛ.
- 31-летний Са в минувшем сезоне провел за российский клуб 29 матчей, забил 4 гола, отдал 5 передач.
- Контракт бразильца с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Са в 3 миллиона евро.
Источник: Lance!