Вингер «Краснодара» высказался о возможном уходе из клуба

Вингер «Краснодара» Виктор Са рассказал, что открыт для предложений из других клубов.

По его словам, разлука с семьей является для него серьезным испытанием. Игрок хочет чаще видеться со своим сыном.

«Я открыт для предложений: как я уже объяснял, вопрос, связанный с моим сыном, для меня очень важен. Я собираюсь сосредоточиться на Суперкубке России, а после этого я сяду со своими агентами, также узнаю, что «Краснодар» думает о моем будущем», – сказал Са.

Также Са рассказал о том, что ранее его контракт хотел выкупить «Васко да Гама», однако «Краснодар» отказался рассматривать данное предложение, так как команда боролась за чемпионство в РПЛ.