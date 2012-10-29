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Бразилия. Серия А
Команды
Васко да Гама
€ 109,70 млн
Васко да Гама
Рио-де-Жанейро
Бразилия. Серия А
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
Сайт:
http://www.crvascodagama.com/
Тренер:
Ренато Гаушо
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29 октября
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«Флуминенсе» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 26-го тура Высшей лиги 2026
5 сентября
«Спартак» определился с ценой на Солари
4 сентября
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Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
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«Васко да Гама» – «Крузейро»: кто победит в матче 25-го тура Высшей лиги 2026
29 августа
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22 августа
Трансляция
«Васко да Гама» – «Сантос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2026
16 августа
«Васко да Гама» – «Сантос»: кто победит в матче 23-го тура Серии A Бразилии 2026/2027
15 августа
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
12 августа
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11 августа
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8 августа
Кордоба может уйти из «Краснодара»
4 августа
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«Васко да Гама» – «Мирассол»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Бразилии 2026
25 июля
«Витория» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 19 тура Высшей лиги Бразилии 2026
16 июля
«Зенит» объявил решение по Роберту Ренану
30 июня
2
Бразильский клуб продлит аренду защитника «Зенита»
2 июня
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«Васко да Гама» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.80
24 мая
«Васко да Гама» – «Ботафого»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 1.97
4 апреля
«Коритиба» – «Васко да Гама»: прогноз и ставки на матч 2 апреля 2026 с коэффициентом 2.2
1 апреля
«Васко да Гама» – «Гремио»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.73
21 марта
«Крузейро» – «Васко да Гама»: прогноз и ставки на матч 16 марта 2026 с коэффициентом 3.6
15 марта
Неймар высказался о танце после гола, посвященном Винисиусу
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